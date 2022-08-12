鄉議局研究中心被廢　劉皇發妹夫遭踢走　批授勳、行會屬酬庸惹禍

政界再多一單割蓆事件。新界鄉議局本周三（10日）突決定撤銷成立8年的「新界鄉議局研究中心」，即日生效，研究中心主任為已故「新界王」、鄉議局前主席劉皇發的妹夫薛浩然。消息指，薛早前拍片批評今年授勳名單、行政會議組成屬「政治酬庸」，引起不滿，鄉議局高層決定割蓆。

鄉議局副主席莫錦貴向《香港01》證實，研究中心已撤銷，但由於屬鄉議局內部事務，不便透露原因；薛浩然亦證實離任，稱其言論若對劉皇發家族造成政治壓力，深感遺憾。



薛浩然為劉皇發妹夫，擔任鄉議局研究中心主任多年。（資料圖片）

長期研究新界事務

研究中心於2014年成立，鄉議局當時撥款300萬元，由薛浩然掌舵，研究新界歷史、土地、丁權等議題，但多年來效果一般，曾被時任鄉議局副主席張學明質疑「寫實紀要」居多。薛浩然不時以研究主任身份接受訪問，例如去年終審法院判決丁屋政策合憲後，他預言丁權在2029年「自然死亡」。

消息指，今次鄉議局突然廢除研究中心，導火線是薛浩然7月底一段網上影片，他在片中質疑今年授勳名單令人摸不着頭腦，當中7人獲大紫荊勳章，「感覺不到那些人對香港有甚麼特殊的大貢獻」。今年授勳名單中，現任特首李家超、自由黨黨魁張宇人等獲大紫荊。

他又質疑多名高官獲頒金紫荊，指他們獲高薪厚祿，盡好責任是應份，批評連應對疫情不力的前食衞局長陳肇始亦有份，形容授勳名單只是「名利場的酬庸榜」。

姪仔劉業強致歉 稱薛言論不代表鄉局

薛浩然之後批評今屆行會組成，指16名非官守議員中，有9人超過70歲，整份名單都不是「界別的佼佼者」，形容葉劉淑儀獲委任行會召集人只是未能做特首的「安慰獎」。

影片發佈後引來關注，薛浩然姪仔、鄉議局主席劉業強8月5日曾發聲明，向受影響人士致歉，稱薛浩然言論不代表鄉議局，會嚴肅跟進處理事件。至本周三（10日），劉業強與兩名副主席林偉強、莫錦貴商議後，決定撤銷「新界鄉議局研究中心」，即日生效，並通知全體鄉議局議員。

何君堯認為鄉議局的決定合理。（資料圖片）

薛浩然：言論全屬私人見解

薛浩然昨日在Facebook表示，不再擔任中心職務，感謝劉業強領導下的鄉議局仝人，對他擔任研究中心主任期間的寬容、支持和肯定，並感謝劉皇發家族對他的愛護和關心。他稱，過去、現在及未來發表的言論，除非獲鄉議局正式授權，否則全屬私人見解，與鄉議局和劉皇發家族無關，「若因此為他們今天帶來巨大的政治壓力，本人深感遺憾。」

何君堯指決定合理 批研究中心無建樹

過往曾批評研究中心「不務正業」的鄉議局執委何君堯回應指，鄉議局決定革走任何人，相信有其理據和基礎，又指研究中心多年來沒有建樹，是浪費金錢。

現年73歲的薛浩然，回歸前曾任立法局議員，多年來研究新界歷史、文化，他近年不時接受《大紀元》方訪問，也惹來非議。