衞生黑點︱8月掃黑點10月改市容　設夜間滅鼠隊　或修例加重罰則

政務司副司長卓永興今日（12日）領軍出席跨部門打擊衞生黑點計劃記者會。卓永興於會上宣布打擊衞生黑點計劃將分兩階段進行，首階段於下周日（14日）起展開，為期三個月，主要關注街道、公廁、街市等整潔情況、非法棄置垃圾、鼠患問題、冷氣機滴水問題等。提到計劃暫時預計為期只有三個月，加上維持街整潔也十分依賴市民配合，計劃成效最終會否強差人意，卓永興表示將會檢視環境衞生相關法例，不排除修例加重罰則，以增加阻嚇力。



▼8月12日 政府跨部門代表交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃▼



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打擊非法棄置垃圾、冷氣機滴水 檢視法例不排除加重罰則

卓永興說，透過收集市民、清潔工人和媒體的意見，鎖定了全港多個衞生黑點。直言環境衞生工作涉及眾多部門，因此當局已重新為各部門統籌和理順分工。政府本月中起展開首階段工作，打擊衞生黑點，包括針對600多個非法棄置垃圾、冷氣機滴水等衞生問題嚴重的地方，將會加強清潔、教育宣傳和執法。

「改善市容」行動包括美化公共空間

當局亦會在全港設立19隊夜間防治鼠患小隊，於街市收市後，進行全面清潔並放置新式的捕鼠器。至於10月展開的「改善市容」行動，卓永興透露，具體工作包括美化公共空間，改善街道設施、改善園林建築等。

房署將在屋邨垃圾站加設閉路電視

至於10月展開的「改善市容」行動，卓永興透露，具體工作包括美化公共空間，改善街道設施、改善園林建築等。提到為期只有三個月的計劃成效時，多位官員多次強調保持香港市容整潔必須有賴市民的互相配合，未來將會加強宣傳教育、社區參與及加大執法力度。房屋署署長王天予舉例指會有多項措施互相配合，如將會在公共屋邨垃圾站加設閉路電視，和突擊檢測承辦商清潔力度。卓永興補充會檢視環境衛生相關法例，必要時會積極考慮修例，增加執法效率及阻嚇力。

增設19隊夜間防治鼠患流動隊 深入放滅鼠器日間收回

環境及生態局局長謝展寰表示，打擊衞生黑點計劃亦包括滅鼠工作，食環署已增設19隊夜間防治鼠患流動隊，加強滅鼠。食物環境衞生署署長楊碧筠解釋，部份鼠患黑點日間人來人往，署方難以大規模進行滅鼠，所以新設夜間防治鼠患流動隊，希望入夜後於鼠患黑點放置大量滅鼠器，再於日間收回。有關工作現已試行一段時間，署方未有提供詳情，只稱初見成效。