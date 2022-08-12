鄭泳舜促打擊衞生黑點須杜絕部門卸責　楊永杰籲勿虎頭蛇尾為做騷

政務司副司長卓永興今早（12日）率領各部門代表召開記者會，交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃，提到後日（14日）起分兩階段展開打擊打擊衞生黑點及進行美化市容工作。有立法會議員歡迎計劃，但強調短期行動無法徹底解決「老大難」問題，要跨部門持續協作，建議當局理順各部門的職責範圍，杜絕部門推卸責任，同時加强支援清潔工人。



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須持續協作 鄭泳舜憂靠特定時間行動難解「老大難」問題

民建聯鄭泳舜認爲，單靠特定時間的清潔行動無法解決「老大難」問題，關鍵是跨部門持續協作，還要訂立績效指標、加強宣傳和社區參與、提升執法力度。他期望當局盡快建立「標準運作模式」，理順各部門的職責範圍，杜絕部門推卸責任的情況。另促政府加強支援清潔工人，包括加設有水有電的休息室、增撥資源增聘人手等。

民建聯早前約見卓永興，針對鼠患提出多項建議，包括成立滅鼠專責小組，組織滅鼠專責隊伍，鄭泳舜歡迎當局吸納提議，成立19隊夜間防治鼠患流動隊，並採用新式滅鼠工具，期望當局盡快檢討「鼠患參考指數」計算方法，加強監管街市等地的衞生情況，杜絕滋生老鼠的食物來源。

楊永杰稱消滅衞生黑點是持久戰：為做show只苦了清潔工

立法會議員楊永杰也認爲，消滅衞生黑點是持久戰，憂計劃時效僅三個月過短會虎頭蛇尾，「為做show而做show」，最後苦了工作量大增的清潔工。他留意到過往清潔運動完成後，違法人士會故態復萌，因此建議政府採取長期作戰方案，每月持續執法，還要讓外判公司增加人手，應付額外服務需求。

他又認為，目前食環署分工過於清晰或非好事，例如小販管理隊只處理小販事務，就算目睹店鋪阻街、東主棄置廢物亦不會採取執法行動，建議食環署重新檢討架構及權責，以更有效運用資源及打擊衞生黑點。

至於規管招牌方面，工聯會立法會議員陳穎欣陳穎欣建議當局除了加強巡查、利用招牌診斷系統篩查外，可設立專區熱線接收市民舉報，並訂明作出簡短和詳盡回覆的日數，回應市民訴求，提升打擊成效。