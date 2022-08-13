663個衞生黑點曝光　大埔佔133個最多　有一區只有個位數

政府公布衞生黑點名單，多達663個，當中以大埔區最多，南區則最少。政務司副司長卓永興昨日（12日）公布，將分兩個階段展開打擊衞生黑點計劃，首階段下周日（14日）起展開，為期3個月，重點處理該600多個黑點。



▼18區衞生黑點名單▼



+ 12

卓永興在昨日的記者會上介紹，該600多個衞生黑點各有不同問題，包括非法棄置垃圾、後巷鼠患嚴重等。不過衞生問題涉及多個部門，權責不清，而成立「地區事項統籌工作組」目的，就是為了釐清分工。

▼8月12日 政府跨部門代表交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃▼



+ 5

根據政府公布的名單，大埔區多達133個衞生黑點，當中包括塗鴉、店舖阻街、蚊患、沿岸環境衞生、違例停泊單車、屋邨垃圾站及其他環境衞生問題。其次是九龍城區，有87個黑點，中西區亦有65個。至於最少問題的幾個地區，包括分別只有10個黑點的葵青和西貢區，以及只有9個黑點的南區。

文件顯示，衞生問題包括後巷衞生問題、塗鴉、冷氣機滴水、野鳥聚集、有狗糞、非法棄置垃圾、棄置建築廢料、渠管及水浸、噪音及阻街、蚊患、鼠患、店舖阻街、食肆擺放雜物及棄置廢物、阻塞街道、發泡膠箱堆積、違例停泊單車、違例泊車及棄置單車、非法霸佔官地、海上垃圾、沿岸環境衞生、沙灘垃圾、屋邨垃圾站、路旁商業推廣攤位及非法張貼街招等問題。