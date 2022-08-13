施政報告︱李家超緊鼓密鑼聽意見　研精簡發展審批、私人參建公屋

特首李家超10月19日將發表首份《施政報告》，他今日（13日）在Facebook表示，與團隊近日「緊鼓密鑼」會見社會各界。其中一場網上諮詢會，他與房屋局局長何永賢及發展局局長甯漢豪聽取建築及工程界意見，有與會者建議精簡土地發展審批程序，增加土地發展地積比，鼓勵私營參建公營房屋，以及引進新建築技術加快建屋速度等。李家超說，政府會一一研究。



李家超稱，過去一星期，自己主持了三場網上諮詢會，就房屋、創新科技和醫療議題，向不同專家和持份者廣納意見，這些建議對政府訂立施政方針有莫大裨益。增加房屋供應是大眾最關心的議題之一，他與團隊會繼續就不同議題舉行諮詢會，並落區聽意見，一同為香港開新篇。

他歡迎市民提出意見，除了可以到《施政報告》公眾諮詢Facebook專頁留言，在他個人專頁留言，自己都會一一閲覽。