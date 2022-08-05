施政報告︱李家超邀學生提意見　香港教育政策重培育家國情懷

行政長官李家超今日（5日）出席全港中小學「回歸25周年」知識競賽暨頒獎禮。他以普通話致詞，指年輕人是香港的未來、是國家的未來，培育有家國情懷的新一代，培養學生的國民身分認同，是香港教育政策的重要環節。

李家超又邀請學生為10月公布的《施政報告》提供意見，讓政府提出更精準措施，回應社會期望。



李家超指，這類活動可以增強年輕一代，對國家《憲法》及《基本法》的認識，了解國家和特區歷史和發展成就，增強國家觀念及國民身分認同。他指教育局一直推動學校以中華文化為主幹，貫穿不同價值觀教育，要求學校通過全方位學習活動，加深學生了解國家，以及香港在「一國兩制」下的優勢。他舉例中史是初中必修課，而高中新科目「公民與社會發展科」將加入內地考察活動。

李家超說，政府會努力凝聚各方，為青年創造更多機會，呼籲學生裝備自己，貢獻國家和香港。