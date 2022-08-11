施政報告︱李家超預告著墨創科：有措施及想法吸引人才

特首李家超10月將發表上任後首份《施政報告》，近日正進行公眾諮詢。他今日出席活動時表示，之前進行線上諮詢時聽到意見，認為政府應著力發展香港的創新和科技事業，把握時機「搶」人才，吸引全球頂尖人才匯聚香港，自己會在《施政報告》中提出關於這方面的想法和措施。



孫東： 香港未來的創科發展涵蓋多方面

李家超今早出席「大灣區國際科創峰會」，致辭時表示創技創新是全球發展和人類文明進步的強大動力，又舉例峰會由「粤港澳大灣區院士聯盟」主辦，這些國家級科學家構建的平台，可以貢獻大灣區科創發展和交流合作，助力國家實現高水平科技自立自強。

創新科技及工業局局長孫東則指，國家是香港創科發展的堅強後盾，提到國家主席習近平曾就在港兩院院士來信作重要指示，「七一」更親臨科學園視察，支持香港建設國際創科中心，又推出多項惠港的科技措施，體現對香港創科的重視和肯定。

他提到，香港未來的創科方向涵蓋幾個方面，包括完善創科心態圈，協調上中下游相互發展；豐富創科人才，驅動創科發展和實踐科技產業化；深化與內地創科合作，積極融入國家發展大局。