佩洛西︱李家超發布與三司開會片　配合中央捍衛主權：我哋要努力

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台，今早（3日）會晤總統蔡英文。佩洛西在聯合記招以香港「一國兩制」為例，指中國治下的民主自由是失敗的，相比之下台灣則是民主典範。

港府昨晚已發聲明譴責佩洛西訪台，特首李家超今午（3日）4時許上載近兩分鐘短片，據文字註釋，是他主持特首辦會議的情況，片中有政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、特首辦主任葉文娟及常秘鄭鍾偉。李家超批評佩洛西無視「一國兩制」在香港成功實踐，惡意批評香港的民主自由，屬不符事實的抹黑及霸凌行為，政府堅決反對及強烈譴責。

李家超在片尾要求官員，全力支持及配合中央政府所採取的一切必要措施，堅決捍衛中國國家主權和領土完整，「我哋喺呢方面要努力工作」，片段中聽到官員答應指「明白」、並相互點頭示意。



佩洛西訪台︱稱中國治下「一國兩制」失敗 全球在民主獨裁間拉鋸

批抹黑「一國兩制」 惡意批評港民主自由

片段全程由李家超發言，5名官員則持筆抄寫．李家超稱邀請了陳國基、陳茂波及林定國參加會議，要就佩洛西竄訪台灣一事，重申香港特區政府的立場。李表示，特區政府反台獨意志堅定、立場清晰，對任何外部勢力干預中國事務堅決反對。

李家超稱，佩洛西訪台嚴重違反「一個中國」原則，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，強調「台灣及香港特別行政區都是中華人民共和國不可分離的部分」。他指佩洛西以台灣問題不斷挑戰中國主權，粗暴干涉中國內政，公然挑釁一個「中國原則」，拿台灣二千多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉，以「博取自我政治利益的自私行為」。