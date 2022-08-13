廢「榮譽主席」3元老退自由黨　邵家輝事隔3天亮相：正努力挽留

自由黨三名創黨元老及前主席，田北俊、周梁淑怡和劉健儀，因為不滿現領導層獨斷撤銷「榮譽主席」職銜、而決定退黨以示不滿。不過，在三人宣布退黨後數小時，自由黨中委會一致通過取消該職銜，黨主席邵家輝事隔三天，今午（13日）出席活動，只是重申正努力挽留三人，拒絕進一步回應。



爭議在自由黨中委會本周三召開會議前夕引爆，三名榮譽主席田北俊、周梁淑怡和劉健儀去信邵家輝通知退黨，表明不滿領導層未有向他們諮詢及解釋，就醞釀撤銷「榮譽主席」職銜。自由黨原本設有4名「榮譽主席」，均是自由黨的前任主席出任。

其中周梁淑怡狠批邵家輝「獨斷獨行」，稱感到被嚴重冒犯，認為自由黨的做法「絕對稱不上有情有義」。田北俊則批評做法完全偏離「黨的傳統和黨友間的互相尊重」，既然領導層認為多名前黨主席的貢獻和意見再無價值，唯有退黨。劉健儀則對黨的處理手法非常失望，認為取消「榮譽主席」的原因站不住腳。