民建聯調查：逾七成九龍東居民　願為上樓入住配套未完善屋邨

為處理跨代貧窮、土地房屋供應、公營房屋項目問題和地區事務，新一屆政府將成立四個工作小組。民建聯九龍東立法會議員顏汶羽就工作小組對九龍東居民進行意見調查，共收到621份有效回應，於今日（15日）舉行記者會公布結果，民建聯觀塘支部副主席張琪騰亦有出席。

調查結果顯示，有超過七成的九龍東居民受訪者表示願意為提早上樓，而入住一些配套設施未完全落成的屋邨，反映當區居民對房屋的迫切需求。



逾三成居民期望政府有效解決跨代貧窮問題

調查結果顯示，有逾三分之一的九東居民受訪者（34%）表示，對弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動組抱有最大期望。顏汶羽認為，觀塘在這麼多年來也位於全港貧窮地區排行榜前列，可見跨代貧窮問題十分嚴重，極需政府集中資源解決的社會議題。

此外，超過四成受訪者 （44%）認為財政支援最有效協助弱勢社群學生擺脫跨代貧窮問題；亦有接近四成受訪者（39%）認為師友配對有效能夠協助弱勢社群學生擺脫跨代資窮問題。

顏汶羽就「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動組」提出3項建議，分別為：1. 倡資助更多實習，鼓勵更多培訓機構與企業合作推出「學徒計劃」，為年青人制定技能訓練課程，真正做到學以致用；2. 倡設「魚鱗冊」為基層學生「度身訂造」個人生涯規劃，為每一位弱勢社群學生「開file」，更精準地了解他們的致貧原因，從而重點支援；3. 倡「先聘請、後培訓」方式改善青年就業情況，吸引更入工作經驗較少的年輕人入職，糾正人才資源錯配的現象，同時鼓勵僱主聘用更多青年。

民建聯調查發現，九龍東居民普遍對公屋提前上樓持正面態度。（資料圖片）

促加強公務員團隊問責性

另外，有接近三成的九東居民受訪者（27%）表示對地區事項統籌工作感期待。調查發現，有半數受訪者認為強化日常清潔工作、重點處理衞生黑點最有效改善香港市容，亦是最直接的方法。分別有31%和23%受訪者期望，計劃能改善非法棄置垃圾及鼠患兩方面問題。顏汶羽表示，早前民建聯已發起「全港衞生黑點巡查行動」，發現了142個衞生黑點並已上報有關工作小組，期望小組能有效解決當區「老、大、難」的衞生問題。

顏汶羽建議，政府每年舉辦「全城清潔大行動」及「全港舉報衞生黑點行動」，由市民向食環署提供環境衞生黑點，並要求食環署制定服務承諾及績效指標，規定在收到市民舉報後，必須在限定時間內處理妥當。

另外，他建議由食環署擔起處理涉及跨部門職權範圍的衞生黑點問題，因現時政府處理衞生黑點問題時，權責上不時會涉及多個部門，若以食環署作為處理衞生黑點的主責部門，可減少權責不清的問題，同時加強公務員團隊對公眾的問責性，徹底改善問題。

倡屋邨入伙前提早就交通配套招標

調查亦顯示，有超過七成居民（73%）願意為提早上樓而入住基建未完善的屋邨。

針對上述情況，顏汶羽建議「公屋提前上樓」的同時，亦要確保基建先行。他指，當局可在居民入住新落成屋邨前，提早進行配套招標，「通常屋邨的小巴、巴士也會在居民入伙後才開始招標，需時半年方可完善交通配套」，有超過一半受訪者表示除土地和房屋問題外，對改善交通及基建配套最為重視，反映政府在加快建屋、令市民「提前上樓」的同時，亦首要顧及交通運輸基建配套，確保基建先行，防止新公屋淪「孤島」的慘況。