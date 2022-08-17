陳婉嫻促市建局重建五街、十三街　質疑九龍城優先「諗賺錢」

市建局早前估計，重建土瓜灣「五街」及「十三街」收購成本須高達400億元，但市建局目前資金只有約260億元，難以推行這種超巨型項目。工聯會會務顧問陳婉嫻接受電台訪問，指市建局不能以成本為藉口，應以市民安全為本，從規劃的角度活化舊區，又指假如「五街」、「十三街」的重建規劃若與啟德舊機場發展連接，該區的經濟價值將會變得非常高。



工聯會會務顧問陳婉嫻。(資料相片)

陳婉嫻表示，民建聯及工聯會6月中訪問了506名「五街」及「十三街」居民，結果顯示，他們居住的單位及大廈均曾出現批盪剝落、滲水、鋼筋外露、無樓梯燈、無大廈鐵閘等問題，雖然有居民做過簡單維修，但效果仍然差強人意。另外，高達九成四受訪者希望爭取重建，換取一個安全居住環境。

批市建局沒從規劃角度出發：冇錢就同政府！

陳婉嫻認為，市建局不能以成本高為由放棄重建「五街」及「十三街」，而應該以市民安全問題為本，思考如何以「地積比轉移」等方法解決成本問題。她續指，市建局「冇錢就同政府攞囉，唔能夠將成本（負擔）全部擺喺市建局」，而政府應想辦法提升市建局的職能，以解決市民住屋危險問題，並借「油麻地母嬰健康院冧閘意外」，質疑政府是否要等出人命才做事。

市建局曾表示，以舊樓破損程度而言，九龍城街市附近一帶更加嚴重，「五街」及「十三街」緊隨其後，並非最優先處理項目。陳婉嫻不認同，反指應該「將九龍城擺埋一邊先」，認為九龍城的狀況並不迫切。她反駁，重建九龍城街市興建幾萬間單位，可與大地產商合作賺錢，但市建局的職責不是賺錢，而是促進市區重建，改善香港的住屋水平及已建設環境，質疑市建局沒從規劃的角度活化舊區。