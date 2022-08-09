萬安橋起火燒剩骨架　學者：木結構既脆弱又強大　可原址原貌重建

上周六（6日），全國重點文物保護單位、中國現存最長木拱廊橋——福建寧德屏南萬安橋突起火焚燒，古橋燒得只剩骨架，基本坍塌。

中央文化和旅遊管理幹部學院教師甘久航，曾研究並撰寫過關於對屏南木拱廊橋的整體性保護文章。他認為，木結構橋樑既脆弱又強大，相信可原址原貌重建。



甘久航認為，萬安橋「強大」之處是橋樑全部為木結構，沒有使用水泥、鋼釘等材料，抗震能力還很強；「脆弱」則因其是木質結構，容易被蛀蟲、風雨腐蝕，而多數木拱廊橋都毀於水患或火災。

萬安橋起火焚燒。（微博＠河流之王塔姆娃）

他介紹，南方大部分木結構建築主體是杉木，本身有防蟲功能，但木頭仍有一定的脆弱性。傳統的古代木拱廊橋，沒有機會用到現代的防火塗料，而現在很多仿古的建築已有大量防火塗料的應用；若萬安橋重建，需要考慮將現代的防火技術加入其中。

他提到，近幾年已有多條廊橋被焚毀，本次萬安橋火災有很強的警醒作用。對於中國傳統建築以木結構建築為主體的特性，其保護工作要更注意火情的監測，以及民眾消防安全的教育宣傳。

萬安橋燒毀坍塌，燒黑殘留的木質結構散落一地。（微信公眾號＠中國消防）

據介紹，廊橋在閩東北、浙西南的人民生活中，有一種公共的功能，包括在橋上議事，或張貼公告、村約村規等。甘久航指出，如何讓萬安橋等類似文物既能夠發揮社區功能，又能夠保有歷史古蹟風貌，是一個很重要的課題，「但不論如何，它都應該是在生活中去保護的，否則隔離於生活，它的價值也就失去了。事實上廊橋還是民眾生活中不可或缺的部分」。

據悉，中國木拱廊橋傳統營造技藝在2009年被列入《聯合國急需保護的非物質文化遺產名錄》。

甘久航表示，萬安橋的橋墩等各個結構已做了非常詳細的測繪，很多圖書都有完善記錄萬安橋的數據，說明當地對於非物質遺產保護、文物保護有一個紮實的記錄工作，相信可以原址原貌重建，「當我們的文物遭受到破壞或者是『廊橋終成一夢』的時候，非遺的傳承是可以讓它重生的。這也是為什麼傳統文化能夠不斷保有活力，能夠不斷地面向未來的一個非常重要的根基所在」。