土瓜灣十三街、五街重建無期　民建聯促精簡程序、盡快制定方案

民建聯、工聯會今日（15日）發布有關土瓜灣十三街、五街重建問卷調查結果，發現超過一半以上受訪者居住的單位及大廈出現批盪剝落、滲水、鋼筋外露等問題，要求盡快制定重建時間表及搬遷方案。



僅7%接受環境衞生狀況

土瓜灣「五街」及「十三街」大多均為樓齡50至60年的舊樓，樓宇失修問題嚴重，不過市建局行政總監韋志成早前曾在網誌上表示，土瓜灣「五街」及「十三街」的重建難度比起過往的重建項目有過之而無不及。

民建聯、工聯會6月中透過網上及街站問卷調查，收集到506位居民對「十三街」及「五街」重建的政策意見，當中接近九成（89.2%）的受訪者為業主，約一成多（11.4%）受訪者為租客。

調查顯示，超過五成受訪者表示居住的單位及大廈出現批盪剝落（89.4%）、滲水（85%）、鋼筋外露（74.7%）、無大廈鐵閘或常壞（67.5%）等問題，亦有接近四成表示大廈無樓梯燈。一成半（16.5%）受訪者更指出大廈走廊和天井衞生環境惡劣，垃圾長期堆積，有人隨處大小便，傳出惡臭及有蟑螂和老鼠問題；防火門失修、電力不足、雨後樓梯濕滑、天井地下污水管爆裂等問題。

在問及對居住的大廈周圍環境衞生的接受程度時，只有百分之七表示可接受，不足百分之三表示好或非常好。

居民嘆維修效果不彰

居民潘女士表示，自從年紀漸大後，「行樓梯好吃力」，又指現時「一下雨家裏就像一個水溏似的」，家裏不停滲水，需要用水盆、雨傘等工具接水。

居民王先生亦表示，曾自費做過3次樓宇大維修，但是效果仍然差強人意，經過維修後的樓宇，當颱風暴雨過後，「做完好似沒有做過一樣」。

民建聯、工聯會整合地區和居民意見，認為市建局應盡快制定「十三街」及「五街」重建時間表及搬遷方案，重啟需求主導計劃，又向港府提出數項建議，包括提高重建密度；精簡重建發展程序，為部份發展限制拆牆鬆綁；增加重建誘因，例如增加舊區重建的地積比、降低樓齡較大樓宇的強拍門檻、允許轉移地積比率等；重建時預留更多土地用作社區設施；成立跨部門項目小組專責做好重建事宜。