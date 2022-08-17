湯家驊：政治案不設陪審更公正　入行半世紀「要揀幾時都揀法官」

民主派初選案47人被指涉嫌違反《港區國安法》，消息指，律政司司長林定國指示，審訊毋須設陪審團。至於壹傳媒黎智英及3間《蘋果日報》相聯公司，被控違反《港區國安法》，下周一（22日）進行案件管理聆訊，將由3名國安法指定法官審理，據了解，同樣不設陪審團。

民主思路召集人湯家驊回應指，消息即使屬實，相信對司法獨立和公正影響不大，而現時只有《港區國安法》有條文規定，可毋須設陪審團審訊，他自己對法官有信心。



由陪審團處理政治敏感案件並不適合

作為一位有50年資歷嘅律師，要我揀我幾時都會揀法官。 湯家驊談不設陪審團

湯家驊表示，陪審團一般都沒受過法律訓練，認為由法官處理有政治爭拗或政治敏感的案件其實比較適合，所以他不認同不設陪審團會影響司法公正。湯解釋，陪審團遇上政治敏感案件時，要摒棄個人政治傾向、而絕對以法律基礎或原則去處事是相當困難。

他強調，現時僅《港區國安法》有條文規定可不設陪審團，舉例世界有很多其他國家，若果案件包含政治爭拗、敏感或種族紛爭等，設有陪審團都不合適。以美國為例，遇上政治爭拗且特別敏感的案件，都會調到其他州份或較遠地區，以減低當地市民影響審訊結果的機會。

湯家驊。(歐嘉樂攝)

港法治排名比美國高 可放心交法官審理

根據《港區國安法》，若果不設陪審團，將由三名國安法指定法官審理。湯家驊表示，自己對司法獨立有絕對信心，認為如果案件牽涉政治爭拗，不設陪審團是更公正的處理手法。他指，根據「世界正義工程」公布的法治排名，香港仍在20名內，排名比美國高，可以放心交由法官審理。