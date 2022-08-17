KK園區｜勞聯議員憂市民誤墮騙局　促政府關注網絡招聘資訊

受疫情和國際局勢不穩影響，本港失業率一度上升，近日接連爆出有東南亞詐騙集團以高薪利誘各國市民，從事網絡騙案及賣淫等工作，本港入境處更表示曾收到17名港人與上述事件相關的求助個案，當中有5人仍然失去聯絡，詐騙情況令人咋舌。



勞聯立法會議員林振昇、周小松留到意本港整體失業率有微降趨勢，但隨着畢業時期，大量年輕人投身社會，因此20至24歲的年齡群組失業率輕微上升0.1個百分點，周小松擔心市民會急於求職，而誤墮法網，建議政府加緊留意網絡招聘資訊。



5月至7月份失業率下跌至4.3%，二人表示樂見各行各業失業率回落，尤其樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業以及藝術、娛樂及康樂活動業有明顯跌幅。

倡加強推廣職業教育

不過，5月至7月份正值畢業時期，大量學生投入勞動市場，因此20至24歲的年齡群組失業率輕微上升0.1個百分點，林振昇相信大學畢業生將陸續可找到工作。他建議，政府應支援未能升上大學或對學術不感興趣的高中或大專學生，加強推動職業教育，讓香港產業、人力市場更均衡發展。

另外，他提到財庫局委託金發局去年推出的金融服務業創職位計劃（FIRST）反應熱烈，建議考慮延長這些針對畢業生的就業計劃，為大學畢業生提供更多就業機會。

近日，台灣、香港等地接連被爆出有市民被柬埔寨集團擄騙到當地，強迫求職者從事非法或不道德活動，周小松特別提醒市民須警覺高薪招徠海外工作機會的信息或廣告，免墮陷阱。同時、他亦建議政府密切關注網絡詐騙及招聘資訊，採取更有效行動防止罪案發生，如有求助需盡快跟進及營救。