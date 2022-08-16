政圈風聲｜民建聯9月訪東盟唱好香港　「KK園區」成安全隱憂？

立法會正值暑假，民建聯將組團外訪東盟多國，誓要說好香港故事。據了解，民記外訪團將於9月初啓程，大部份立法會議員都會參與，兵分三路到訪新加坡、泰國及印尼等地。行程細節尚未敲定，不過按照目前形勢，民建聯此行或有兩大隱憂，一是東南亞的安全隱患，因最近有台灣人被騙到柬埔寨打工，被綁架禁錮虐打，但更恐怖的是鄰近泰國的緬甸「KK園區」，被形容為「東南亞最終站」，有NGO組織呼籲不要前往泰國。



有民建聯成員不擔心人身安全問題，反而已做好心理準備，外訪期間有機會感染新冠病毒，「大家都預咗會中招」，唯有盡量做好防護措施。



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民建聯外訪團將分為三隊，分別是由黨主席李慧琼帶隊的印尼團；副主席陳克勤帶領的越南、泰國團，及以港區人大代表陳勇負責的新加坡、馬來西亞團，預計行程為期一個多星期，會拜訪當地商會及青年團體等。據了解，約十多人參與行程，除大部份立法會議員參與外，前民政事務局局長徐英偉也會隨陳勇小隊，前赴星馬唱好香港。

今次民建聯選擇出訪東盟國家，目的之一是希望增強與東南亞聯繫，加強香港在一帶一路的角色。近年中國與東盟關係更趨密切，最近有報道引述消息指，國家主席習近平將會出席11月在印尼舉行的二十國集團峰會，隨後轉到泰國，若最終成事，印尼將會是新冠疫情爆發兩年多以來，習近平首次離開中國外訪的國家。

東南亞詐騙猖獗 民記成員不擔心

不過近日頻頻傳出緬甸及柬埔寨等地出現人口販賣活動，不少受害人經過泰國轉抵當地，令人擔心東南亞等地安全，有救援組織成員更呼籲民眾不要前往泰國。有民記中人指出，留意到有港人受騙的報道，他目前沒有收到港人求助，相信這屬個別情況，不擔心外訪團的安全。

亦有隨團的民建聯成員說，無論去到甚麼地方，也應留意當地安全，自己會多加注意，「唔會話驚到唔去。」

從海外抵港人士須接受3天酒店隔離，其後4天家居監察。（資料圖片/高仲明攝）

相對比安全隱憂，民記中人認為新冠疫情的影響更甚，因東南亞疫情持續，加上據悉當地防疫寛鬆，不少當地人已不帶口罩，已有心理準備很大機會中招，只能做好自身防護措施，包括戴口罩和勤消毒等。該人又笑言，日前快測陽性的黨友劉國勳去到當地反而更「無敵」，無懼感染新冠病毒，相反若其他黨友若上機前已驗出中招，則要留在當地治療，相信很大機會還是留在酒店自我隔離。

港府早前調整入境檢疫措施，從海外抵港人士須接受3天酒店隔離，其後4天家居監察，據知民建聯未有申請豁免，一行人回港後將到酒店隔離。