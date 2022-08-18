東南亞賣豬仔｜葛珮帆稱有遊客直接被擄　保安局可考慮發旅遊警示

柬埔寨等東南亞國家打工詐騙事件全城關注，港府昨日（17日）公布，今年至今收到17宗懷疑被誘騙到東南亞的求助個案。民建聯立法會議員葛珮帆今日（18日）接受電台訪問，認為保安局可以考慮向涉事國家發旅遊警示，增加港人的警覺。她透露，民建聯暫無收到更多求助個案，呼籲市民若有朋友和家人在東南亞失蹤或失聯，務必立即求助。



手法層出不窮：如熟人介紹、網上情緣

葛珮帆表示，留意到網上疑似同類求職騙案，標榜底薪3萬元，最多可高達12萬，市民應對優厚報酬保持警戒：「以前都做過求職騙案，邊有可能『咁大隻蛤乸隨街跳』！」她補充指，這類騙案手法不斷改變，由起初「自己人呃自己人」、熟人介紹，令求職者放下戒心；到後期向遊客「埋手」，由當地人主動提議帶旅客遊覽，其後送往園區禁錮；甚至現在以「網上情人」形式擄騙求職者到當地。

她指，這些求職詐騙廣告鋪天蓋地、禁之不絕，即使經多年宣傳和教育，經典騙案「猜猜我是誰」至今仍有市民「中招」。如果發生在東南亞異鄉，「呢啲三不管地帶，分分秒秒有生命安全！」她說，今次騙案情節非常嚴重，有網上片段更顯示，有被擄華人遭虐打及電擊，自己一直聯絡入境處了解情況，中國駐當地領事館及外交部已向她表明會盡力營救被擄港人。