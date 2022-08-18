曾鈺成：完善選舉制度的資格審查機制　可延伸到區議會

曾鈺成今（18日）出席梁熙辦事處開幕禮時指，「完善選舉制度」機制可以延伸到區議會，以避免2019年情況發生。



對於選舉管理委員會主席馮驊離任，政府未公布繼任人選，曾鈺成指距離下一屆選舉還有一定時間，有充份時間找到繼任人。



問及區議會會否改變組成方法，曾鈺成指選舉產生的區議會已經運作一段時間，在2019年的社會事件後，中央在香港實施「完善選舉制度」，雖然暫未涉及區議會，但認為當中的資格審查機制完全可以延伸到區議會。他認為，此舉可以避免2019年情況，即與政府對立的力量在議會贏得大多數，令會議無法運作等事件亦不會發生。

需保證參選人擁護基本法和效忠特區

提到2019年區議會選舉之中，建制派拿到約四成選票，但拿到的議席只有一成，曾鈺成指民建聯輸很多也不是問題，問題是那些一早已打定主意反政府的力量進入議會，佔了議會大多數，這些反政府陣營議員利用區議會脅迫政府接受政治訴求。

提及簡單多數單議席制度，他指任何選舉制度都有優點有缺點，小選區單議席的好處是所有選民都知道哪位議員是自己所選，代表自己發聲，議員亦可以對應自己的選民為其服務，大選區多議席便失去這種簡單直接的關係。曾鈺成認為，如果能保證參選人一定符合擁護《基本法》和效忠特區，即使用本來的制度也無大問題。

對於馮驊卸任後選管會主席缺人，會否趕不及舉辦之後的選舉，曾鈺成指距離下一屆選舉還有一定時間，有充份時間找到繼任人。至於前廳交流會，曾鈺成說不適宜亦不會評論現屆立法會任何做法。

梁熙爭取小西灣港鐵站：今次冇講錯！

民建聯立法會議員梁熙辦事處今日於小西灣開幕，不少嘉賓包括前立法會主席曾鈺成丶民建聯主席李慧琼等到場祝賀。梁熙受訪時表示，當初爭取小西灣有港鐵站，仍然會信守諾言：「係小西灣，今次應該冇講錯！」他指興建小西灣港鐵站早已在政府計劃之內，但後來遭到抽起。他指港鐵只選擇「肥肉」，地區有利可圖才會選擇興建，小西灣這些較為偏僻的地方便擱置。他表示支持引入其他鐵路公司，讓香港市民會有更多選擇。

有關民建聯率團到泰國考察事宜，梁熙認為即使發生東南亞騙案事件，仍不會影響行程，又表示會跟足流程，不會單獨出走。