詐騙營｜民建聯：港人遭困緬甸日做十多小時　目睹有人逃走被虐打

港人被騙「賣豬仔」往柬埔寨、緬甸及老撾等東南亞國家禁錮勒索個案愈揭愈多。民建聯立法會議員陳克勤和周浩鼎今日（21日）召開記者會，講述收到的「KK園區」求助個案，一名中年男子於社交媒體上「搵快錢」專頁，找到一份到泰國的「工作」，幾日後卻被人帶至緬甸禁錮於「KK園區」，至今已1個多月。該受害人每日不定時可與其母親短暫聯絡，在對話過程中，受害人母親懷疑兒子曾經遭受虐打，園區內亦有其他人因嘗試逃走而被打至頭破血流。

民建聯要求政府再向外交部駐港特派員公署求助，而社交媒體管理員亦應加強把關，將有可疑帖文下架及報警。



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台灣人嘗試逃走後被打 血濺牆上

民建聯指出，事主於今年7月透過社交網「搵快錢」招聘廣告，與一名懷疑是主腦的人接洽，該主腦在幾日內就安排好機票、酒店，與事主交收，其收到機票當晚就出發往泰國。不過他一落機隨即被人帶上車，始察覺有異，期間他曾詢問能否付違約金後離開，但工作人員與集團交談後表明「我們不要錢，要人」，自此被帶到緬甸KK園區，每日從事十多個小時的強迫工作，至今已一個多月。

陳克勤引述受害人家屬指，受害人家人每日可不定時都與受害人透過WhatsApp或電話作短暫聯絡，但每次只限幾分鐘。受害人表示，每次與家人聯絡時，都會有懂中文的人士在背後監察對話內容。該家屬曾經問及園區的工作內容，受害人都即時表示「唔好講」、「唔好問」，亦曾經暗示：「個胃突然間好痛」，因此受害人家人懷疑，如果受害人被問及工作內容就會被虐打，自此以後亦不敢再問，對話內容以閒話家常為主。不過受害人曾表示，他每日要在園區內工作十多個小時，只有達到一定的指標，才能「有飽飯食」，否則就只能捱餓。

陳克勤表示，家屬曾向他分享與受害人談話的錄音，但基於受害人安全考慮，不能公開。

受害人亦曾向家屬表示，曾經目睹被擄至「KK園區」的台灣人嘗試逃走，以及夜深時偷偷用手機向外求救，但一經發現後被人打得頭破血流，「成塊牆都係血」。受害人亦指出，園區警衞深嚴，門口有持木棍及槍械的人看守戒備，基本上難以逃走。

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園區有香港人安撫受害人情緒

受害人又透露，剛到緬甸時情緒一度非常不穩定，與家人聯絡時亦會嚎啕大哭，後來園區派一些操流利廣東話，相信是香港人的同黨對他作情緒安撫，企圖讓受害人繼續穩定工作。

直至目前為止，受害人已被禁錮於KK園區1個月左右，園區要求受害人家屬給予贖金為條件，才能放受害人回港，金額約數萬港元。受害人家屬為此緊急及擔心不已，目前正在考慮是否交贖金，亦已向警方求助。

周浩鼎表示，非常重視有關KK園區的個案，並非常擔心所有被禁錮人士尤其是港人的人身安全，就此提出幾項建議，包括期望政府請求外交部駐港特派員公署協助營救被禁錮港人；警方透過航班資料、酒店訂房記錄、社交媒體帳戶/群組追查線索，追緝香港本地的共犯；社交媒體為求職廣告/招聘群組把關，拒絕刊登或主動移除有可疑的廣告及群組。

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