施政報告｜地區諮詢會出席者多屬建制　李家超落區模式突顯兩不同

特首李家超上周六（20日）在荃灣官立中學舉行地區諮詢會，就10月發表的《施政報告》收集意見，邀請約百人出席。現場出席者大多數是地區組織代表，一些民主派背景的區議員，未有獲邀。

據了解，類似的落區諮詢活動會繼續進行，第二場諮詢會將於本周六（27日）舉行。有政界人士反映，現時政治環境下落區的安全系數已十分高，政府可以廣納更多不同政見人士的看法，避免太「清一色」。

施政報告組接受查詢時表示，今年《施政報告》合共約30場諮詢活動，已進行了約10場，包括周六的地區諮詢會（新界），餘下約20場主要是與不同界別代表的線上和實體諮詢會，亦有另一場地區諮詢會（港九）。特首及其他官員亦會走訪社區，市民可通過不同方式如電郵、社交媒體等發表意見。



出席發言者多具建制背景

在《施政報告》諮詢過程中，特首不時會在地區收集市民意見，例如去年《施政報告》，時任特首林鄭月娥先後在8月下旬及9月中旬，出席香港電台特備節目公眾諮詢會，以及到西九戲曲中心聆聽市民意見，兩場活動各有一百多人參與，一部份是透過嶺南大學公共管治研究部以隨機抽樣方式選出，一部份是透過全港十八區民政事務處提名邀請參加。另外，她亦曾出席香港青年聯會舉辦的諮詢會，聽取學生意見。

上周六的活動，則是李家超上任後首次公開就《施政報告》落區聽取意見，但出席者均是獲政府邀請，主要是各區分區委員會、滅罪委員會和防火委員會成員，以及一些個別界別的地區人士，大部份皆有建制背景，例如國民教育沙田區委員會主席黃貴有、荃葵青中學校長會主席曹達明、葵青區防火委員會副主席何啟華、新民黨將軍澳（北）分區委員會副主席陳志豪等。

最終發言者的背景亦頗為接近，首個環節20名發言者中，至少16人來自防火滅罪、分區等委員會，或建制派政團組織。李家超本人也承認，許多意見與政府想法幾乎一致：「其實有好多在座的意見，都同我喺其他場合所聽到嘅意見好類似，所以我係非常重視。」

荃灣區議會主席未有獲邀

首場諮詢會出席者，以新界地區人士為主，但荃灣區議會主席、屬民主派的陳琬琛表示未有獲邀。施政報告組其後回覆傳媒查詢時指，從討論過程可見，出席者熟悉社區，有效向政府反映地區關注和其優次。

陳琬琛向筆者表示，不排除政府所邀請的分區委員會、建制組織有其代表性，但按同樣邏輯，區議員更加不會沒有代表性，「我們區議員始終是市民選出來，我的選區有一萬多選民，五千多人投給我，我至少代表到這些市民吧？」他表示，有相當多民生議題可向特首反映意見，如稍後獲邀參與諮詢活動，會反映基層住屋問題、市民日常生活壓力、貧富懸殊、社區設施等方面的意見。

出席者陳志豪：諮詢會有代表性 不設「禁區」

有份出席前日活動的陳志豪向筆者表示，前日諮詢會已相當有代表性，討論時間十分充足，官方沒有設「禁區」，大家都開放、真誠地討論，官員都是聆聽為主，讓參與者盡可能發表意見，遇到不符事實的說法才會稍微回應一、兩句。他指據其了解，同類活動會繼續舉行，預料會有另一場讓新界地區人士出席的活動，另外港島、九龍亦會有類似諮詢會。

陳志豪又指，原則上同意諮詢會愈開放愈好，然而過去不同諮詢場合都曾經出現一些謾罵、秩序不穩的場面，因此政府先行選擇參加者的做法可以理解，但認為即使是這種形式，都不代表參加者是「擦鞋」，而是大家都提出建設性的意見，希望政府改善施政。

柯創盛倡廣納更多不同聲音

觀塘區議會主席、民建聯柯創盛表示，暫時未收到相關活動的通知，如果有機會出席會主力關注房屋、土地發展、公私營合作、精簡發展程序等方面議題。他指經過2019年事件，可能政府官員對於公開諮詢活動會有不同看法，但認為經歷《國安法》及「完善選舉制度」後，社會已恢復秩序，因此原則上同意政府可將諮詢範圍擴大，廣納不同背景以及政見人士的意見，香港始終是個多元的社會。

有區議員私下反映，民主派影響力雖然已大不如前，但他們的意見仍重要，希望政府往後能多吸納不同聲音。

李家超與律政司長林定國（右三）、環境及生態局局長謝展寰（右一）和房屋局局長何永賢（右四）與市民交換意見。（政府新聞處）

率官員落區顯團隊精神

不過，有建制中人就認為，李家超今次落區方式較新穎，他率領多達12名司局長一同出席，包括三名司長，規格十分高，反映李家超政府重視與市民溝通，展示團隊精神。該人指，過往特首出席公眾諮詢會模式不一，上任特首林鄭月娥傾向「單人匹馬」，前特首梁振英則聯同幾名官員落區聽意見，最經典一次當數2013年財政司長曾俊華被示威者以雞蛋擲中。

另一點是討論模式，上周六的地區諮詢會分兩部分，首先由市民對不同政策範疇表達意見，第二部分分成4個小組，讓市民直接與官員交流，例如李家超聯同律政司長林定國、房屋局長何永賢與出席者在課室交流，聚焦討論個別議題，這種模式也是新嘗試。