解決跨代貧窮計劃周一公布　「師友配對」重質素　學員可獲1萬元

特首李家超在競選政綱提出「跨代貧窮試驗計劃」，協助劏房初中學生，上任後即成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，由政務司長陳國基領軍。據了解，政府最快周一（22日）公布計劃詳情，首階段提供2,000個名額，核心是「師友配對」，為每名學生配對一名義務友師，冀以導師個人經驗鼓勵學員加強自信，擴闊視野。



為期1年 設指標評估自信等變化

師友計劃包含三大元素，包括「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」，扶助2,000名尤其居於劏房的中一至中三學生，建立正向人生觀。其中在配對部分，每名學員會獲配對一名友師，友師會分享人生經驗、陪同參與講座等活動；財政支援方面，每名學員會獲發5,000元啟動資金，在友師指導下使用，完成計劃後會再獲發5,000元獎學金。

計劃為期1年，設有成效指標，會評估計劃前後學員的自信心、責任感、理財能力等變化。

陳國基指，導師須帶學員參加活動，例如到到故宮文化博物館參觀。（陳國基Facebook）

陳國基：最重要是找到有質素導師

陳國基今日（21日）在Facebook表示，今次計劃是官、商、民合作，政府是主導角色， 2,000個名額遠遠不夠，但政府會「摸著石頭過河」，最重要是找到有質素的導師。他指課程設計中，導師必須帶學員參加活動，例如到故宮文化博物館參觀，認識中國歷史，「這些是深耕細作，並非一按掣就搞掂」。他又指，政府會監察整個計劃過程，從中優化。