陳國基探劏房學生　籲勿受環境所限：香港條條路都好闊

政府將以先導計劃形式，協助2,000名弱勢初中生，透過師友配對、個人發展規劃及財政支援等，令他們開闊眼界積極向上流動、打破跨代貧窮。政務司司長陳國基一連兩日在社交網站上載「落區」探訪劏房戶的短片，勉勵劏房學生不要受家庭環境所限，「前路唔係畀自己框住，香港條條路都好闊，我自己都一樣咁樣出嚟。」



陳國基先後到葵涌及北角的「劏房」探訪兩對母女、解釋計劃，了解她們的理想及興趣，兩人則稱希望未來成為公務員、醫生或警察，希望可以貢獻社會。陳國基鼓勵兩人，不要局限於家庭環境，強調絕非不可逆轉的困局，計劃將安排導師幫助她們，由導師帶她們見識世界、開闊眼界。計劃亦設有「財政支援」，將於計劃之初提供5,000元，由導師與參加者一起構思如何運用，計劃後期也會再有另一筆5,000元資助。

新一屆政府成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，由政務司司長領導，首個重點計劃就是「增加青年上流機會」先導計劃，第一期招募2,000個弱勢初中生，主要對象來自「劏房」，希望增加他們的正向人生觀丶責任感丶理財能力等。