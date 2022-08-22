膠袋徵費︱擬加價至$1惹議　政府：生效後首3個月加推神秘購物

政府較早前建議，將展開有關優化塑膠購物袋收費計劃，當中包括每個塑膠購物袋的收費由現時最低5角提高至最低1元，於年底實施，引來熱議。相關附屬法例小組委員會較早前召開會議，會上有議員質疑政府在加費以外的工作，如宣傳教育上做得不足。

政府今日（22日）回應委員會要求的跟進事項，指新措施實施後，除將加強教育宣傳外，亦會在相關法例生效後首3個月加強執法，例如增加巡查及神秘購物的次數。



署方承諾加強執法

首階段塑膠購物袋收費計劃於2009年7月7日實施，從政府公布的數據中可見，於2010年中，來自超級巿場、便利店及健康護理和化妝品店的登記零售店，塑膠購物袋棄置量由實施前的6.6億個減至1.5億個，大幅減少超過75%。

政府指出，推動收費計劃的宣傳及公眾教育工作是環境保護署日常職務的一部分，署方一直透過不同渠道宣傳「自備購物袋」的文化，包括海報、單張、宣傳影片、專題網頁，以及環保署「大嘥鬼」的社交平台等。環保署亦將透過一系列的宣傳活動，包括製作新一輯電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，出版宣傳物品（例如海報及單張），在公共交通工具推出廣告及更新收費計劃的專題網頁，以加大宣傳力度。「在相關法例通過後，我們會就優化後的收費計劃制定良好作業指引供業界參考。」

另外署方指出：「為進一步減少過量使用塑膠購物袋的情況及確保優化計劃的運作暢順，在相關法例生效後首3個月，環保署會加強執法，例如增加巡查及神秘購物的次數。」