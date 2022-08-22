民建聯參觀港鐵火炭數據中心　陳恒鑌盼提升營運安全減意外率

民建聯立法會議員陳恒鑌、顏汶羽、李世榮及郭玲麗，今日（22日）獲港鐵公司邀請參觀顯徑車站環保設施及火炭鐵路大樓數據中心。港鐵車務總監李家潤指，火炭鐵路大樓數據中心前身是九鐵總部，現已翻新作為港鐵東鐵線站的重要數據收集站，現時每架列車都安裝了感應器及鏡頭，讀取列車的穩定性，震動幅度等指數，再傳送至車務數據中心進行分析，當預測出現問題時，車務控制中心可即時反應。

李家潤指，港鐵近年在創科發展上投資逾十億元以發展多項智能科技，尤其用於維修技術及監察系統項目上。陳恒鑌期望港鐵投入資源後，可大大提升營運安全，保障乘客，減低意外率。



港鐵亦介紹港鐵顯徑車站多項環保概念設計，除鋪設太陽能板外，部分玻璃窗同樣可吸收太陽能源，車站出口亦試驗使用特製太陽能地磚，為月台及車站設施提供用電。陳恒鑌認為，顯徑車站的環保設計可作為借鏡，未來港鐵車站應加入更多環保概念，市民不知不覺間融入綠色生活。

梁熙今日與港島東團隊員跟運輸署代表會面。（梁熙Facebook）

梁熙晤運輸署商巴士路線重組

另外，民建聯議員梁熙今日與港島東團隊跟運輸署代表會面，就城巴及新巴合併專營權後衍生的路線重組、會展站開通後過海巴士的流量轉變、未來柴灣綜合大樓一帶的交通規劃等議題與運輸署官員交流意見，共同商討如何改善交通現況，並要求署方訂立一個長遠道路規劃方案，以應付日益增加的交通運輸需求。

梁熙期望當局可以正視問題，提出切實可行的解決方案，讓市民出行更便利。