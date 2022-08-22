民建聯調查：消費劵推出兩大超市即加價　一冷凍食品兩年加價四成

民建聯就疫情下超市價格變化進行調查，發現自第二期消費劵推出後，本地兩間大型超級市場惠康和百佳的貨品價格有明顯升幅，其中一款冷凍食品更加價4成。民建聯立法會議員顏汶羽批評超市在疫情下「賺到盡」，呼籲超市與市民共渡時艱。



惠康過去兩年加幅較大

民建聯「超市價格關注組」比較兩間超市12款民生相關貨物在兩年內的價格變動，發現消費者購物信心提升之同時，超市貨品價格亦上漲，其中惠康於過去兩年的貨品加價升幅較大，增幅超過10.2%，發放第二期消費劵後，增幅更達12%。

調查顯示，百佳雖然過去兩年的貨品價格升幅較低，只有4.4%，但發放消費劵後同樣面臨加價情況，增幅達9.2%。值得留意的是，其中一款由「灣仔碼頭」推出的韮菜豬肉水餃(180gm)，兩間超市於過去兩年的售價均增加4成。民建聯成員曾榮輝指，疫情下市民對冷凍食品的需求增加，的確會帶動市場價格走勢，但加價4成絕不合理。

顏汶羽表示，市民於疫情下生活艱難，在電子消費劵推出後，成功帶動超市人流，但超市所售賣的日用品價格有明顯升幅，等同抵消消費劵成效，也未能緩解基層市民的生活和財政壓力。

倡房署引入競爭免地域壟斷

民建聯提出多項建議，包括房署處理相關租約時，除了考慮「價高者得」的原則外，亦要引入競爭，以免令單一超市集團擁有地域性壟斷；考慮製訂統一超市價錢牌指引，以防價格「掩眼法」，以「優惠價」、「會員價」、「精明價」等名目作招徠，但實際上價格是有增無減。民建聯呼籲超市與市民共渡時艱，指疫情緩解、不少經濟活動正恢復，但不代表商界可調高日常必需品的價格「賺到盡」、「割市民荷包」。