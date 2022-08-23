劉夢熊：人才並非「搶返嚟」　與西方鬥爭到底損香港國際地位

前全國政協委員劉夢熊今日（23日）接受民主黨前主席劉慧卿網台節目訪問時，提到特首李家超揚言要「搶人才」的說法不正確，指人才「唔係搶返嚟，係要吸引返嚟」，又認為排外、與西方鬥爭到底，會影響香港國際地位，對人才而言亦是「趕客」行為，港府應完整地奉行《基本法》。



民主黨前主席劉慧卿訪問前全國政協委員劉夢熊（右）。（直播截圖）

指香港要是「高處」 才可留住人才

劉慧卿提及香港人才流失問題時指，現時各國吸人才，包括加拿大的移民政策，導致很多年青人「爭住走」，「博命在限期前湧過去」。

劉夢熊指，李家超強調要「搶人才」，但人才「唔係搶返嚟，係吸引返嚟」，他指如果中央以鬥爭為綱，對各地人才而言「咪趕客囉」，反觀新加坡「有容乃大，海納百川」，形成良好投資環境，「你係趕客，人地係迎客」。

他指，香港政府需完整、準確地執行《基本法》，稱落實《基本法》香港才「有運行」，又認為《基本法》是「一國兩制」的座標，若《基本法》遭閹割或扭曲，形成對「一國兩制」的失落感和憂慮感，產生移民潮，「人望高處，水向低流，人哋（人才）覺得香港唔係『高處』，點會返嚟？」

實行「五十年不變」緩解社會撕裂

劉夢熊又認為，現時香港社會撕裂是「鐵一般嘅事實」，要解除撕裂，就要凝聚在《基本法》身上，不能「另搞一套」，提到落實《基本法》第5條「五十年不變」是其中最能解決撕裂的方法。

他認為，香港需要維護國家安全之餘，同時維護《基本法》給予香港人的自由權利和法治，在「一國」原則和「兩制」差異間取得平衡。

前全國政協委員劉夢熊。（資料圖片）

「政策不能以爭鬥為主」

劉夢熊認為，「一國兩制」只有在中央堅持改革開放下才可順利實行，認為現時「問題在香港，根治在北京」。他亦引述國家主席習近平講話，指「一國兩制」沒理由改變，應長期堅持，要鞏固香港國際地位，但大家都知道美國和很多西方國家，恰巧是香港國際金融中心的主要持份者，不能把他們視作敵人。

他指，既然中方要求美國恪守70丶80年代簽署的「中美三個聯合公報」，那按同一邏輯，1984年的《中英聯合聲明》就不會是歷史文件。

劉夢熊提到，李家超主張「說好香港故事」，都是去「一帶一路」的國家、中東、東南亞等地，但香港主要的貿易伙伴並非這些國家，而且這些國家不少都債台高築。他指，中國現代化建設需要靠外來資金和科學技術、管理辦法等，但這些大都來自西方國家。

指港官譴責佩洛西訪台是「僭越」行為

提到美國眾議院議長佩洛西近日訪台事件，劉夢熊指「由特首到三司，個個局撲出嚟發表聲明，又唔見內地啲省長等人出嚟表態？」他認為《基本法》清楚列明外交事務是中央事權，特區政府的行為有「僭越」之嫌。他又反問，將香港搞成反美的「前哨陣地」，對鞏固香港的國際金融貿易有何好處。