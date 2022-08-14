政制局副局長胡健民：《基本法》全球獨有　從小學習可加深認識

政制及內地事務局副局長胡健民今日（14日）出席活動時表示，《基本法》看似是「硬梆梆」的知識，但始終是中國獨有的憲制安排，希望青少年從小學習以加深認識。



指《基本法》看似「硬梆梆」

胡健民出席由新家園協會九龍西服務處於油尖旺多元文化中心舉行的「齊來認識基本法」頒獎禮，活動旨在鼓勵小朋友認識《基本法》。

他致辭時表示，《基本法》看似是「硬梆梆」的知識，但若青少年從小開始學習，就能對其有更深刻的認識。他又指：「先有憲法再有《基本法》，先有『一國』再有『兩制』。」他又指，《基本法》是全球獨有的，落實執行《基本法》才能維持香港的繁榮穩定。

在頒獎禮上，共有26名參加者獲頒發獎項，分別是18名兒童在畫畫比賽中獲獎，以及8名青年在小視頻創作比賽中得獎，

除此之外，會上亦有文藝表演，由5位學童演唱《我和我的祖國》，台上的學童連同台下的參加者，一手拿着香港區旗，一手拿着中國國旗，伴隨歌聲揮動手中的旗幟。表演過後，大會派發中國憲法及香港《基本法》小冊子，鼓勵出席者加深對兩者的認識。