丘應樺：5G網絡覆蓋逾9成人口　籲公私營善用促進創新

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（24日）出席於亞博舉行的亞洲科技展，致辭時鼓勵公私營機構利用第五代流動通訊技術（5G）促進持續創新。



致力吸引初創、資訊科技企業來港

丘應樺表示，自疫情發生後，科技變得前所未有的重要，而目前香港的5G網絡已覆蓋逾九成人口，覆蓋率排全球第三。他指，政府早前的「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」為過百間的公私營機構提供一億元總資助額，支援各行各業的創新應用，包括遙距實時醫療、地盤安全監測、遙距機械維修、電競賽車、4K或8K直播樂團表演或運動教學等。

他指，投資推廣署致力促進外來投資，吸引更多高質素的公司和投資來港，特別是初創企業及資訊科技公司。

亞洲科技展一連兩日舉行

亞洲科技展為期兩日（24日至25日），場內設有「未來工作專區」的主場區，以及4個分場區域。14個不同專題演講輪流在各場區舉行，探討議題包括互聯網3.0、網絡安全、人工智能及未來工作專區。另外，場外也設有4個特別展位，融合科技與娛樂，讓市民接觸科技。