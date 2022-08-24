丘應樺：5G網絡覆蓋逾9成人口 籲公私營善用促進創新
撰文：冼茗慧
出版：更新：
商務及經濟發展局局長丘應樺今日（24日）出席於亞博舉行的亞洲科技展，致辭時鼓勵公私營機構利用第五代流動通訊技術（5G）促進持續創新。
致力吸引初創、資訊科技企業來港
丘應樺表示，自疫情發生後，科技變得前所未有的重要，而目前香港的5G網絡已覆蓋逾九成人口，覆蓋率排全球第三。他指，政府早前的「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」為過百間的公私營機構提供一億元總資助額，支援各行各業的創新應用，包括遙距實時醫療、地盤安全監測、遙距機械維修、電競賽車、4K或8K直播樂團表演或運動教學等。
他指，投資推廣署致力促進外來投資，吸引更多高質素的公司和投資來港，特別是初創企業及資訊科技公司。
亞洲科技展一連兩日舉行
亞洲科技展為期兩日（24日至25日），場內設有「未來工作專區」的主場區，以及4個分場區域。14個不同專題演講輪流在各場區舉行，探討議題包括互聯網3.0、網絡安全、人工智能及未來工作專區。另外，場外也設有4個特別展位，融合科技與娛樂，讓市民接觸科技。
+2
Google香港：金融科技發展涉三大要素 業界指B2B銷售人員難招聘詐騙營｜下月赴柬埔寨當面關注？丘應樺：有詐騙不代表營商有問題丘應樺：若疫情回落有空間再放寬入境檢疫 大型展覽終將重返香港商經局局長丘應樺期望港可成為內地與國際夥伴中間人