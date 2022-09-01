從數位藝術到醫療 科創企業推醫療3.0以創新思維推動醫療科技改革

隨著科技發展和時代改變，手機已成生活必需品；加上近年新冠疫情及人口老化，世界各地對醫療需求急增，同時亦加快醫療數位化的步伐。科創企業 EchoRoaster 創辦人兼新媒體藝術家涂業生（Told），除了擅於為世界各地企業，以創新思維提供科創解決方案，更帶領團隊以醫療行業的嚴謹態度，晉軍金融科技範疇，務求為亞太地區，以至全球客戶捉緊創新科技的發展趨勢。



科創企業 EchoRoaster創辦人兼新媒體藝術家涂業生（Told），近年帶領團隊晉軍金融科技範疇。（圖片：受訪者提供）

Web3.0時代帶來變化和機遇 將科技應用於醫療幫助更多人

Told投身數位藝術創作、創新及科技行業超過18年，多年的藝術創作及商業經驗使他的思維模式慣於跳出既定框架，不受傳統所限。因此在決定離開舒適圈，轉換身分成為創業家時，也把一直慣於運用的科技和思維，為客戶構思出創新方案解決問題，從中引領客戶拓展新業務。

EchoRoaster積極推動醫療科創發展，Told憑著多年經驗及對創科發展的觸覺，意識到Web3.0時代將為各行業帶來前所未見的變化和機遇，「由於我的家人有長期病患，因此我切身感受到病人和家屬對於醫療服務的真正需要，以及醫療機構在提供服務時需要改善之處。所以我萌生用擅長的科創，革新傳統醫療模式的念頭，加上Web3.0的技術，從而借提升醫療機構效率，以幫助更多病人、病患家屬及醫護。」

EchoRoaster 積極推動醫療科創發展，推出多個既幫助病人和家屬，同時能提升醫療機構效率的創新智能化方案。（圖片：受訪者提供）

過去數年，EchoRoaster所製作的醫療智能系統更相當「人性化」，能夠迎合醫療業界、醫護人員、病人以至家屬所需，帶來真正貼心的照顧，讓更多人享受科創醫療帶來的好處。團隊曾製作智慧醫療 Smart Hospital系統，「以往需要10至15分鐘處理的事情，透過App只需1至2分鐘便完成，大大提升醫護工作的效率，同時亦讓醫生能夠投放更多時間在診症和治療上。」

多項科創成就提升醫療效率 人性化Apps迎合各種醫療所需

隨著全球化及新冠疫情發展，不同地域的交流變得頻繁，語言問題成為其中一項障礙。EchoRoaster團隊運用AI 和 NLP（Natural Language Processing，人工智能語言處理）技術，研發人工智能醫療翻譯系統，能即時翻譯醫療文件，並進行快速搜索和標記。「新冠疫情是全球共同面對的新挑戰，在各個醫療層面都需要參考不同地區的醫學研究和文件，這套系統將能更快速地幫助醫護掌握全球最新疫情數據及資訊。」Told 樂見科技解決現有難題，並成功提升醫療效率，令資源能更有效分配。

EchoRoaster的醫療解決方案不限於診斷和治療，更可以在預防和復康方面發揮作用。團隊曾為大型藥廠設計及製作乳癌復康應用程式，提供乳癌最新資訊，包括預防方法、術後調理等；記錄身體狀況的功能有助醫生在病人覆診時掌握病人情況；病人更可在App上尋找藥物資助申請。

醫療科創發展遇到難題 投放心思用心了解用家所需

推動新科技總會遇到各種困難，Told也不例外。「特別是數碼醫療依賴用家使用智慧型手機，而中老年人在疫情前不太懂得使用資訊科技，相對的採用率較低。『幸好』近年在新冠疫情催化下，大家都逐漸對數碼醫療持開放的態度，能體驗當中帶來嶄新的便利。」

除了使用手機的習慣外，與企業決策者、員工都需要保持緊密溝通。Told笑言自己和團隊是在企業決策者和員工之間擔任溝通橋樑的角色，「企業決策者與我們合作前已對科創發展有一定理解，他們都會期望透過醫療科創提升效率、方便用家及員工；同時我們也要進一步為他們解釋項目如何帶來長遠效益，甚至要讓他們看到科創趨勢和未來發展。」

至於在實際推行的過程中，EchoRoaster會讓客戶前線員工、用家等持份者參與設計項目，由概念到具體設計都充份溝通，務求每一個細節都能真正滿足用家所需。在真正推出市場前亦會透過試用版再收集用家意見，即使正式推出後也會持續優化程式及提供相關的培訓協助。「過程並不容易，但最終製成品能夠回應用家的真正所需，那份莫大的成功感也是最難以形容。」

許多科創企業傾向將資源投放於技術研發，但 Told 認為投放心思時間去了解「用家實際需要」與投放資源於「技術研發」同等重要，效果相輔相承。（圖片：受訪者提供）

疫情加速數碼金融轉型 企業宜及早將業務與科創結合 迎接Web3.0時代機遇

隨著疫情推動「零接觸」生活的發展，日常的遙距教學、遙距工作、網上會議等都成為新常態，這股新常態亦同樣地漫延至醫療範疇。「醫院、診所在營運上本來就經常牽涉到 Fintech（金融科技） 的應用，例如付費功能等；而在後疫情時代，無論是年青一代還是年長一輩，都傾向不用現金支付，帶動Fintech增長。」他強調在善用 Fintech 的同時，網絡保安亦要配合，而他與團隊已著手利用所累積的經驗，推動 Security FinTech 的發展，積極將創新思維帶到世界各地。

Told 認為不只醫療，任何行業都必須加快步伐將業務與科創結合，才能避免錯失在 Web 3.0 年代的機遇，以免日後被市場淘汰。「在後疫情時代『零接觸』勢將成為主流，大眾從餐廳下單點菜、預約計程車、遙距診症等都已習慣使用科技，徹底地改變傳統生活模式，未來的發展多變至超越我們想像。企業要保持競爭優勢搶佔先機，就必須加快步伐將業務與科創結合，而我們的角色正是協助客戶為這潛力無限的新時代鋪路。」