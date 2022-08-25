新任政治助理薪酬「四級制」　最高每月12.6萬元

政府昨日（24日）公布委任新一批政治任命官員，包括2名副局長及4名政治助理。其中，3名司級官員的政治助理的待遇亦不盡相同，曾任報章採訪主任、公務員事務局高級經理（傳訊與協作）的律政司司長政治助理洪曉敬，月薪超過12萬元，比另外兩人高出逾3萬元。



▼最新一批副局及政助▼



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政助薪酬高低最多差75%

根據政府回覆《香港01》的數字，律政司司長政治助理洪曉敬月薪為$126,900；政務司副司長政治助理葉紹堅月薪為$90,600；財政司副司長政治助理宋佩瑜月薪為$90,600。

至於同於昨日公布任命的環境及生態局副局長黃淑嫻、局長政治助理李世隆，局方回覆指由於二人尚未履新，因此未有資料；發展局副局長林智文方面，據局方回覆其他傳媒的資訊，月薪為$235,650。

據《香港01》較早前報道，副局長和政治助理之間本身亦「同工不同酬」。副局長月薪由$235,650至$271,900不等；政治助理月薪則分四級，由$72,500元、$90,600、108,000至126,900元不等。

今年7月1日，李家超為新任副局長和政治助理監誓。（政府新聞處）

政府：薪酬按職級、個別資歷有所不同

政府當時回覆《香港01》查詢指，在現行機制下，為反映各層政治委任官員的不同職級及職責，副局長的現金薪酬相等於局長現金薪酬的65%、70%或75%，而政治助理的薪酬上限則定於局長薪酬的35%。相關官員實際的薪酬按他們個別條件、專長、經驗及須履行的職能等因素而訂定。