緬甸詐騙營｜求助個案抵港　葛珮帆：警方與入境處「跟得好足」

港人遭「賣豬仔」到東南亞被迫參與電騙的個案備受關注，今日（26日）有3名被拐賣禁錮的港人從泰國坐航機平安抵港，其中一人是民建聯議員葛珮帆求助個案。



葛珮帆指，該男子在24日通知家人已經離開被禁錮的園區回到泰國，其後在朋友的支援以及政府相關部門的協助下，今天和另外兩位被禁錮的港人已從泰國乘坐航機平安抵港，將入住隔離酒店。



▼昨日有3名東南亞騙案港人抵港▼



葛珮帆引述求助家人表示，在兒子受拐賣禁錮期間均感擔憂，幸好警方與入境處「跟得好足」，警方不時透過WhatsApp通訊軟件與家人聯絡並提供資訊。入境處亦藉電話與他們保持聯繫，安撫情緒。他們表示衷心感謝港府連日來提供的支援。

葛珮帆事後亦向外交部駐港特派員公署、保安局、警務處、入境處、當地大使館表達感謝，指全賴他們全力提供一切可行協助，才讓受害人平安回港。

▼詐騙營內情況▼



6月初離港曾求救 家人以為是騙案沒理會

根據早前資料，葛珮帆在16日接到市民求助，指20多歲兒子在6月初到泰國工作，卻被拐賣到緬甸邊境禁錮，過去兩個月不時以WhatsApp、短訊等途徑向家人發出求助訊息。家人初時以為是騙案而沒有理會，後來留意到媒體報道，始知道情況嚴重，並經入境處得知兒子6月初離境，懷疑真的被禁錮。

根據收到的訊息，該男子表示被迫從事電話騙局和網上騙局，亦曾被人虐打。

此外，葛珮帆早前亦收到由同樣被禁錮的港人講述當地情況的錄音，表示「周圍都有圍牆，有軍隊」，無法逃走，而家人雖然已報警及向領事館求助，但未人到現場拯救。