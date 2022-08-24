詐騙營｜受害者或有刑責　蛇頭僅因欺詐被捕　團體籲立人口販賣罪

有集團於柬埔寨、緬甸等地方設立園區進行電話詐騙、「殺豬盤」等詐騙工作，當中涉販賣人口等嚴重罪行。港府接獲39名港人求助，21人未脫險。警方亦以「串謀欺詐罪」在本港拘捕7人，指他們虛假陳述騙取他人前往外地。

港大法律學院首席講師及守護尊嚴中心創辦人何珮芝，多年來呼籲港府就人口販賣立法，她認為以詐騙罪起訴，無法反映嚴重性，立法亦可保障受害人，受威迫下從事詐騙等工作，可免除法律責任。



緬甸詐騙營調查・專頁｜港人被轉賣曝光 人口販賣KK園區涉港公司

港大法律學院首席講師及守護尊嚴中心創辦人何珮芝（左），希望枝子項目經理黃筱媛（右），一直關注本港人口販賣的情況。她們指港人被騙到緬甸、柬埔寨詐騙營，是近年遇到最嚴重的人口販賣案件。（盧翊銘攝）

多名港人被誘騙到在柬埔寨、緬甸等地後被禁錮，政府從今年初至今日（24日）累計收到39宗求助個案，21人仍被禁錮。

關注人口販賣的非政府機構「希望枝子」，收到兩名被禁錮受害人的錄音，當中一人仍在緬甸。

▼01偵查 詐騙營系列調查報道▼



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John困緬甸曾見有人中槍 中國大使館叫他嘗試逃跑

仍在緬甸園區的John（化名）表示，自己幾個月前，受朋友邀請到泰國湄索（Mae Sot）旅遊，其後遭綁架到緬甸，被迫從事電騙。他曾求助於入境處、當地警方及中國領事館等，當時獲回覆稱叫他嘗試跑出去，「但有人拿着槍守著，見過有人走，之後就中槍了。」

他表示，入境處人員早前曾聯絡他，但暫時仍然未能離開園區，又批評政府早前呼籲被困港人填表求助不合理，「影到相、拍到片，還要填到表格，應該都不用你救。」

▼部份緬甸詐騙營內情況▼



Dee交贖金後成功回港 家人曾在本港報警但不受理

另一早前被困緬甸園區的阿Dee（化名），則在近日繳付贖金後成功回港。他早前受網上招聘廣告吸引而到泰國工作，聲稱從事廣告業務，惟到埗泰國後卻被綁架到緬甸。他直言，當時曾找家人到警署報案，卻被告知不會受理，當時感到十分無助，「我連國安署都有找。」

港大法律學院首席講師何珮芝，曾協助人口販賣受害者，一直推動本港就人口販賣立法。（盧翊銘攝）

人權律師：是見過最嚴重的人口販賣案例

港大法律學院首席講師何珮芝，曾協助人口販賣受害者，她直言，此次事件是自己見過最嚴重的人口販賣案例，「很少是有槍、有刀。」雖然今次事件嚴重，惟本港並沒有人口販賣的法例，現時主要靠《刑事罪行條例》、《入境條例》及《僱傭條例》等不同的法例執法，警方早前拘捕7名涉案人，亦只控告他們串謀欺詐罪。

人口販賣（人口販運）的指標包括：沒收身份證、欺騙、綁架、限制行動及隔離、恐嚇脅迫和暴力對待。（勞顯亮攝）

聯合國議定書 中央批准適用澳門不適用香港

聯合國預防和懲治人口販賣的《巴勒莫議定書》，173個簽署國共同打擊人口販賣行動，中國於2010年簽署時，特別聲明該議定書不適用於香港，但批准適用於澳門，有律師估計原因是澳門早在2008年已立法《打擊販賣人口罪》，但香港無相關立法。

2017年，何珮芝聯同郭榮鏗、梁繼昌、馬亞山（Azan Aziz Marwah）等人，共同草擬私人條例草案《現代奴隸制草案》，冀整合及刑事化各項罪行，2018年6月，草案在立法會保安事務委員會討論，會上保安局局長李家超表示，人口販賣在香港並不普遍，香港有清晰法律及罪行針對有關問題。目前，該草案未有提交立法會大會和提出動議的時間表。

保安局成立專責小組處理有關東南亞國家求職騙案，8月18日，警務處和入境事務處人員，在香港國際機場預辦登機櫃位派發宣傳單張，提醒離港旅客小心求職騙案及注意外遊安全。（政府新聞處圖片）

多國對人口販賣刑罰重

何珮芝認為，現時以串謀欺詐罪控告涉販賣人口到外地的中介，並不能夠反映其嚴重性，建議本港盡快推動人口販賣法例立法，「大部份國家對人口販運罪刑期立法較欺詐嚴重很多。明知道他們可能遇到嚴重人身安全、失去自由仍賣去當地，所犯的罪行已不只詐騙。」她舉例，內地刑法對人口販賣性質的刑罰，最高可以到終身監禁甚至死刑。

一名曾受困緬甸詐騙營的港人，自行脫身後返回泰國後，入境處和中國使館協助他回港，毋須預訂檢疫酒店。（政府新聞處圖片）

被迫從事電騙 回港後有被捕風險

港府有設立「跨部門打擊販運人口工作小組」及相關行動計劃打擊人口販賣，但何珮芝認為，相關機制只針對本港的情況，而今次涉及境外犯罪，則無法監察及執法。她又指，在沒有人口販賣的法例下，受害人亦難以用民事方法向涉案中介索償，「因中介不是直接去人身傷害他們。」

部份被困港人因受威迫曾按要求進行電騙，回港後或有被捕風險。何珮芝表示，香港現時雖有機制保護人口販賣的受害人，如他們因受威迫而從事犯法行動，亦不會起訴，但此機制並非法定，自己亦曾接觸不少個案仍然被起訴。她期望，政府能盡快成立保護人口販賣受害人的法定機制，並承諾不會起訴受威迫而從事詐騙行為的販賣人口受害人。

希望枝子項目經理黃筱媛。（盧翊銘攝）

港府最早1月收到求助 8月傳媒曝光後才高調宣傳

政府早於1月已收到相關個案求助，惟直到媒體將事件曝光，政府才急急召開記者會交代。希望枝子項目經理黃筱媛被問到現時政府是否反應過慢時，同意如政府能於1月收到個案時已作出宣傳，或可減少港人被騙到外地。

香港多年來被批評是人口販賣的中轉站，有東南亞國家的人民，被販賣來港，成為包括被威脅運毒的「毒騾」，或被迫從事性工作、強迫勞動等，黃筱媛指，此次事件反映華人始成為人販子的對象，很多受害人由於曾經被迫從事非法工作而不敢報案，又擔心報警後會被人口販子報復，重申希望政府加強保護受害人。

她補充，受害人往往會被監視，可求助既間往往十分短暫，建議政府應多與非政府組織（NGO）合作，並參考外地政府經驗，再就受害人的情況訂立合適求助渠道。