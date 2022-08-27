疫情︱確診個案上升　高永文感憂慮：淡化疫情發展不負責任

行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文指，非常擔心近日新冠疫情發展，強調任何人淡化疫情發展是不負責任。



高永文在今日（27日）一個研究會上見記者，提到最近確診數字爆升，表示：「呢段時間我唔擔心就假嘅，我係非常擔心。」他指雖然重症患者不算多，但整體重症及入院數字確實均有上升。

建議討論防疫措施如何不影響市民生活

對於有人認為毋須着眼於單日確診數字，高永文說確診數字的確有上升，強調需要保護幼童和長者。他指政府不希望過份收緊社交距離措施，影響市民日常生活及經濟活動，但如果有人淡化疫情發展是不負責任。高永文又說，大家可以討論各項措施，例如進一步推動疫苗接種，如何收緊、調控防疫措施而不影響市民生活。

成為風土病有代價 主張交專家科學分析

至於接連有官員確診，高永文說是反映了社區感染情況。被問到新冠疫情是否已經成為「風土病」，高永文則表示，如以「流感化」的感度看待新冠疫毒會「有代價」，指「流感化」之下會有更多人感染，從而受到「長新冠」影響。至於應否「流感化」，他說應該由專家基於科學分析。

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