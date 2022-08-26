疫情｜盧寵茂5分鐘狂轟私家醫院未盡責　8間收公院病人不及格

香港疫情近日嚴峻，私家醫院騰出病床接收公院病人，惟醫務衞生局局長盧寵茂日前指整體私院病床使用量未如預期。他今日（26日）出席疫情記者會時，花逾5分鐘時間強調，香港醫療應由所有醫療人員承擔，但公院卻承擔9成的醫院服務；目前僅5間私家醫院病床使用率達6成以上，最高達9成，但有3間醫院使用率為0%，形容8間醫院不及格，希望私家醫院盡責「主動少少幫公立醫院同事」。



促私院負專業責任：答案總比問題多

盧寵茂今日指出，毫無疑問公營醫療在疫情下承受非常大壓力，「疫情下提到好多企業、我哋叫企業良心，我覺得作爲醫療機構，唔用良心兩個字，會用專業責任去形容。」

他希望私家醫院盡責收治病人，並強調明白轉院病人會有各種問題，惟面對抗疫、市民健康生命議題，「答案總比問題多」；作為醫療專業，不希望透過媒體解決問題，望私院醫護人員能夠主動幫助公院人員。

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



+ 7

盧寵茂：只有5間醫院及格 3間一張床都無收過

盧寵茂又指，不少私院醫護人員曾在公院接受培訓及服務，部份醫護人員更曾擔任公院的高層，相信他們絕對明白及能夠體恤公營醫療面對的壓力。他指出，目前共有13間醫院提供364張病床，最新使用率為202張病床，即55.5%；其中有五間私家醫院病床使用率達六成以上，最高達九成，部份私院使用率僅10至20%，同時亦有三間醫院的使用率僅0%，「係一張床都無收過」。他指如以結果為目標，13間私家醫院只有五間醫院及格。

呢啲咁嘅數字，如果以結果為目標……如果係病人本身嘅問題，點解有啲醫院可以收到90%，或者起碼60%以上？ 醫務衞生局局長盧寵茂

目標使用私院病床1000張

盧寵茂表示，期望使用率繼續上升，強調私院364張病床並不是最終數字，希望最終數字可達1,000張，希望公私營機構能共同努力，使大多數市民醫療服務不受影響。