疫情．最新｜17個月大男嬰確診前剛打科興　專家評估與打針無關

本港今日（27日）新增8457宗確診，包括232宗輸入，有2387名確診病人留院，當中357宗為新入院個案，多4人死亡。新增兩宗兒童嚴重個案，第一宗為17個月大男嬰，昨晚因發燒抽筋及懷疑短暫停止呼吸，轉到瑪嘉烈醫院留醫，檢測顯示為陽性，並出現嘶哮症病徵。男嬰確診前剛打完第一針科興疫苗，經專家評估後認為與打針無關。另一宗為10歲男童，8月22日起一直發高燒，8月25日因呼吸困難到明愛醫院急症室求醫，昨轉去瑪嘉烈醫院，現時情況嚴重。



昨日疫情總覽：



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【17:01】張竹君表示，BA.4/5個案中，大部份是BA.5，並不斷上升中，今日已上到近50%，都是預期之內，因BA.5傳播力非常高，預計上升幅度快，當然不能預計何時到頂或個案，希望大家提高警覺，保持個人衛生，減非必要活動。社區確診上升，師生比例會高，因是社會一份子，希望盡量返學前減少活動，每日都要做快測，防止陽性個案流入校園引起傳播，希望不要影響太多返學情況，至於有否進一步措施，要看疫情，並平衡學校返學需要及疫情。

【16:51】有2間學校個別班級爆發要停課一周：

1)基督教香港信義會社會服務部靈工幼兒學校：N1班有27學生，有2學生及2老師確診

2) 比華利中英文幼稚園(西貢)：PGSA AM班有13學生，有2學生確診

【16:50】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（27日）新增8457宗確診，包括232宗輸入，變異病毒株佔整體個案再上升，8月24日收到的樣本中，懷疑BA.4/5佔整體48.6% ，較昨日數據再進一步上升，懷疑BA.2.12.1維持 7.6% 。

【16:47】新增兩宗兒童嚴重個案，包括一名17個月大男童，昨晚因發燒、四肢抽搐，並懷疑短暫停止呼吸，入仁濟醫院急症室急救，其後轉入瑪嘉烈醫院兒科深切治療部，抽搐停止，為男童做核酸檢測，結果陽性，CT值23.6，有嘶哮症病徵，昨日打第一針科興，諮詢專家後，認為男童現時情況是由新冠感染，與打針無關，醫護人員會留意、進行檢測及治療，現時家人快測為陰性。

另一宗為10歲大男童，8月22日本周一發高燒，同日快測陽，前日8月25日晚上，男童因呼吸困難去明愛醫院急症室求醫，即時安排留醫，昨日轉去瑪嘉烈醫院兒科深切治療部，現時情況嚴重。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港今日（27日）有2387名確診病人留院，當中357宗為新入院個案，多4人死亡。

【12:45】政府昨日預告會增加強制檢測公告及加強跟進強檢大廈的檢測情況，向未有遵從檢測者發出強檢令或定額罰款通知書。當局今日（27日）多個部門採取聯合行動，分別在沙田及鑽石山兩幢被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，兩行動共檢查650名受檢人士，發現21人違反強制檢測公告，除了發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，當局也向其中11人發出10,000元定額罰款通知書，罰款總數達11萬元。

【11:38】中小學開學在即，教育局局長蔡若蓮今日（27日）表示，一直留意疫情發展，為平衡學生的健康及學習需要，局方在開學前會更新相關指引。她稱，若單日確診個案過萬宗，當局會檢視恢復全日面授課堂的標準是否合適，以及檢討需要除口罩的課外活動安排。

【10:25】本港疫情升勢嚴峻，過去一周曾有單日確診破8000宗。政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星今日（27日）在電台節目表示，最新港大病毒即時有效繁殖率上升至1.44，主要是由於不少早前已感染的康復者抗體水平已下跌至低水平，令二次確診人數上升。由於憂慮確診個案會急增，呼籲未打針或未打齊針的長者及幼童盡快打針。

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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▼8月染疫官員一覽▼



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【08:00】開學在即，但新冠病毒確診宗數屢創反彈後新高，或升破一萬宗。青衣的荃灣商會學校的學生在新學年仍需每日快測及量體溫，校方表示，當家長到學校接子女放學時，會用掃瞄家長的電子針卡二維碼，確保符合疫苗通行證才可進入學校；當學生有需要在校內用膳，會安排一間課室讓他們維持一定社交距離下進食。

校長周劍豪最擔心再收緊防疫措施，特別不希望再回到網課。他指出不少老師反映學生網課的學業表現不及實體課，特別是欠缺了讓學生親身互動的機會，「冇咁傳神。」

【07:00】疫情下往返醫院難免有感染風險，將軍澳醫院腎科護士診所今年四月推行先導計畫，透過HA GO應用程式為需進行腹膜透析、俗稱洗肚的腎病患者試行視像診症，為期一年，可減少患者每年親身到醫院次數約2-4次。

腎衰竭患者陳先生六年前開始進行連續性自動性腹膜透析（手洗），今年三月起轉用家居機器輔助腹膜透析（機洗），今年八月則初次接受視像診症。他分享表示，在家較有安全感：「疫情下唔需要時時要返嚟（醫院），大家好啲。」

他更指，透過視像診症可向護士提問任何問題，感覺較方便和安心，盛讚視像診症過程仔細，又形容操作不困難，熟習數次就學懂，會推薦給其他「腎友」。先導計劃預定服務80人次，佔將軍澳醫院腎科護士診所整年人次約三成。

將軍澳醫院腎科護士診所今年四月推行先導計畫，使用HA GO應用程式為腎病患者試行視像診症，為期一年，預計可減少患者每年親身到醫院次數約2-4次。（蕭博禧攝）

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



全港增設16間私家新冠疫苗接種點，9月投入服務。（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

▼8月21日起強制檢測公告▼

