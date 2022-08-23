共創明teen｜勞聯陳萬聯應：視計劃為職業教育一範 越早越多越好

政府昨（22日）公布將推出「共創明teen」計劃，推動弱勢社群學生擺脫跨代貧窮，目標主要是住在劏房的基層中一至中三學生，名額2,000個，試驗期一年。勞聯副主席陳萬聯應表示歡迎計劃，認爲是好開始，希望政府增加名額，定期檢討計劃。他指出，職業教育應從小開始，舉例芬蘭由幼稚園開始職業教育，認為計劃如向職業教育方向發展，「愈早愈多愈好」。



▼8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼



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盼計劃為學生提供機會發展才能

陳萬聯應出席調查發布會後受訪表示歡迎計劃，認爲是好開始。他理解尋找導師不易，但希望政府增加名額，定期檢討計劃。他表示，勞聯重視職業教育，會將計劃視為職業教育其中一範，他指年輕人在學術、手藝、溝通等方面各有出衆之處，希望計劃為學生提供機會發展才能。

陳萬聯應又說，越來越多公司著重社交技巧，相信導師可助學生拓視野及表達自我，讓他們為未來挑戰準備。他特別提出，職業教育應從小開始，舉例芬蘭更由幼稚園開始職業教育，認為計劃如向職業教育方向發展，「愈早愈多愈好」。

勞聯副主席陳萬聯應。（蕭博禧攝）

理解資源有限 規限「越少越好」

有聲音批評計劃集中劏房戶，陳萬聯應坦言，「如果畀我計，只要學生有興趣報名，就應該得。」他指愈多「框框條條」，對年輕人限制就愈多，不過理解資源有限，只希望規限「愈少愈好」。