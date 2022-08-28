疫情．最新｜新增9708宗十人死亡　第五波累計突破150萬宗

香港新冠肺炎疫情持續上升，今日（28日）突破九千宗，新增9,708宗個案，當中包括213宗輸入個案。再有10人死亡，包括八男二女，年齡介乎62至99歲。第五波情至今，衞生防護中心累計呈報個案數目為1,501,341宗，在八個月內突破150萬宗。現有累計43名危殆病人，41名嚴重，其中13名病人正在深切治療部。



另外，醫管局表示，為集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務，支援社區的確診病人，醫管局轄下部分普通科門診診所會由明日（29日）起調整服務，包括暫停或減少部分診所的診症時段。



為減低大型群組聚集引起的傳播風險，出席宴會活動的顧客今日（28日）起必須出示24小時內的快速抗原測試無確診結果，方可進入該餐飲場所。



昨日疫情總覽：



▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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【18:06】疫情持續，政府今日（28日）公布，有三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別是九龍城區欣圖軒；深水埗區蘇屋邨和美孚新邨第一至三期；南區鴨脷洲中心、南區．左岸、華富邨等。政府將會向23萬人派發快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:54】出席8人以上宴會的顧客由今日（28日）起必須出示24小時內的快速抗原測試陰性證明，或是48小時內的核酸檢測無染疫結果之電話短訊通知，方可進入餐飲場所。

旺角倫敦大酒樓的副總經理蘇萬誠預計新措施使早午市生意下降一成，晚市生意更預料下降三成。有食客認為新措施多此一舉，十分麻煩，更因而減少8人以上外出食飯，中秋亦因而決定在家做節。

【17:44】疫情持續升溫，本港昨（27日）新增9,708宗確診，逼近關單日新增一萬宗關口，當中有五間院舍出現確診者，值得注意是，第五波疫情至今，已累計呈報逾150萬宗個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，已預視疫情上升趨勢比較快，倘確診宗數逾萬是預期之內，呼籲市民可多進行做快測。



特首李家超昨開腔呼籲私院積極接收公院轉介病人，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，在私院提供的364張可供公院轉介病人使用的病床中，公院病人已使用237張，感謝私院幫助。他又提到，私院接收公院病人率低是早期問題，或涉雙方溝通問題，現時已有改善。

【17:40】衞生防護中心紀錄新冠疫情第5波數據（由2021年12月31至今天）顯示，累計呈報個案數目為1,501,341宗，即在八個月內突破150萬宗。

【17:10】至於醫管管明日（29日）起調減或暫停部分門診的診症時間，李立業表示，現時使用門診的情況跟以前不同，因為醫管局有遙距診症，遙距診症和指定診所可一併來看，這服務是為家居高危病人、長者，甚至其他病人提供診症服務。隨住第二期配額大約2,000，可以增至2,200。第三階段配額會升至3,000。如需求愈黎愈大可以調校，不是硬指標以決定增加指定診所，如有需要，醫管局會靈活調配遙距診症/指定診所。

【17:05】特首李家超昨日形容私家醫院在接收公立醫院病人的速度「龜速」。李立業回應稱，可能是雙方在對接、溝通上，可能花多了時間，現在開始慢慢熟習，其實速度有所提升，其實大家目標一致，不認為哪一方出現較多問題。

【17:02】張竹君承認，近期確診個案上升的速度快了，主要是來自BA.5。個案即將升至1萬宗是預期之內，相信未來幾日就可能發生。在確診個案中，BA.5比例已佔50.5%，BA.2.12.1是7%，BA.2.2是43%，故主流病毒是BA.4/BA.5。防護中心仍需觀察多幾日，看看確實趨勢是如何。

【17:00】對於今日起多於八人的宴會出席者須持快測陰性結果，有酒樓提供快測予顧客在門外進行快測。張竹君建議，市民應預先在家做快測，或其他沒人的地方，因要脫口罩做快測，應與其他人保持距離。

她又提到，九月即將開學，學校是聚集地方，所以有機會學校有傳播，故每日師生上學前要做快測，以免將社區病毒流入學校引致爆發。

【16:55】昨日兩名情況嚴重兒童方面，10歲男童已由深切治療部轉往普通病房，現時需要低濃度氧氣，情況穩定。至於17個月大男嬰，仍在兒童深切治療部，氧氣可調低至2L，亦無再抽筋，情況維持「嚴重」。張竹君表示，暫無證據顯示，男嬰是打針前染疫。

她呼籲市民要多利用快測。

【16:50】張竹君表示，4間老人院及殘疾院舍共6人確診；假日關係沒收到學校呈報個案。

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增9,708宗個案，包括本地個案9,495宗，及輸入個案213宗。

【16:30】衞生防護中心交待疫情交待最新疫情。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現有2,453人確診病人留醫，新增10人死亡，八男二女，年齡介乎 62至99歲，5位打2針，1人一針無打，無來自院舍。5人與新冠病有關連，另有5位是存疑。

另有10名病人情況危殆，9人情況嚴重。

新增133名醫管局員工確診，沙田慈善護養院療養科病房，一病人服務助理8月22日確診，正展開調查，發現多3位女病人確診，3人轉送沙田醫院接受治療。病人及員工情況穩定，正調查關連，病房停收新症，會進行徹底消毒。

【12:46】教育局局長蔡若蓮今日（28日）在電視節目上表示，中小學即將開學，局方已於開學前兩至三周已通知各學校，新學年會以維持半日面授課堂作為基準，並視乎疫情，決定全日面授及其他課外活動的安排，但強調不應輕易放棄面授課堂。

【12:19】政府多個部門今早（28日）到將軍澳安寧花園4座，查核早前被納入強檢的該幢大廈內，受檢人士的檢測證明。行動中檢查了403名受檢人士，其中9人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求在指明期間內接受檢測，並向其中3人發出10,000元定額罰款通知書。

【11:30】因應疫情發展及確診個案持續上升，為了集中資源抗疫，醫管局調整服務，宣布由明日（29日）起轄下部分普通科門診，將會暫停或減少部分診所的診症時段。

醫管局已啓動第三階段病床調動計劃，預留更多病床及調動更多人手照顧確診的病人。為了集中資源抗疫，公立醫院需要減少部分非緊急服務，受影響的包括部分非緊急手術、日間及門診服務，部分病人的治療亦需要延期。

發言人表示，偶發性疾病病人可到其他普通科門診診所或私家醫生求診，至於已預約於有關診所覆診的長期病患者，按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。醫管局會繼續密切監察情況及服務需求，如果疫情繼續惡化，有需要進一步減少服務，以調動更多病床及人手抗疫。

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【11:10】公務員事務局局長楊何蓓茵今早（28日）出席一個疫苗接種活動時表示，對於昨日有17個月大的幼童染疫而情況嚴重，感到心情沉重。她再次呼籲家長盡快帶同子女接種疫苗，一旦年幼子女疫上新冠病毒都不會有重症的發生。

她又稱，截至昨日，6個月至3歲幼童的新冠疫苗接種率大約10%，她希望能夠提升接種率。她樂見疫苗中心有很多家長帶同子女到來打針，希望開學後校方安排到校接種活動，現時到校接種門檻已由30人降至10人。

【10:10】政務司司長陳國基今早（28日）在商台節目中表示，之所以要強制確診長者入住隔離設施，是希望他們得到及時治療。此外，政府要求出席宴會活動的人士必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，才可進入該餐飲處所，陳國基形容這已是盡量減少對市民不便，而作出的有效措施。

被問到政府入境防疫限制有無「退場計劃」，陳國基指政府目標一直是恢復與內地及海外通關，兩者沒有排斥，現時海外抵港人士改為「3+4」檢疫後效果相當良好，入境旅客人數已經翻倍，商界亦反映這安排可以接受。他又指，在與內地商討通關問題上內地當局反應正面，希望很快再有突破。

▼8月染疫官員一覽▼



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▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



▼8月21日起強制檢測公告▼



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▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



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▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼

