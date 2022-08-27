防疫措施收緊｜周日起赴宴會須快測　測試棒要寫名等三資料再影低

確診個案反彈，港府收緊防疫措施，明日（28日）起出席宴會活動顧客必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，才可進入餐飲處所。食環署今日（27日）提醒，顧客必須於進入處所前24小時內進行快測，並要在測試棒上標有其姓名、測試日期及時間，再拍攝照片儲存手機內，以便在進入處所前供負責人查看和在獲授權人員要求時供其檢查。



食環署重申，顧客必須由明日開始遵從有關規定，但對於餐飲處所負責人，政府會給予七天適應期，即至9月3日，讓他們掌握有關要求及作出準備。



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測試棒上須標有姓名、測試日期及時間

明日起出席宴會活動的顧客必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，才可進入該餐飲處所。食物環境衞生署表示，顧客必須於進入處所前24小時內進行快測，並在該測試棒上標有其姓名和測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手機，以便在進入處所前供負責人查看和在獲授權人員要求時供其檢查。

若有48小時內核酸陰性結果電話短訊可免快測

該署指，如顧客持有載有一個48小時內取得的核酸檢測陰性結果的電話短訊通知，亦可視為已遵從進行快速抗原測試規定。

餐飲處所負責人有七天適應期至9月3日

另外，就有關顧客進行抗原測試的要求，顧客必須由明日開始遵從有關規定，但對於餐飲處所負責人，政府會給予七天適應期，即至9月3日，讓他們掌握有關要求及作出準備。

九人分兩枱共同用膳亦須快測

食環署又解釋，「宴會」是指多過可同坐一桌的顧客，在有共同目的下一同於餐飲處所用膳。舉例來說，進行快速抗原測試規定不適用於八名分兩枱共同用膳的顧客，但適用於九名分兩枱共同用膳的顧客。

表列處所須每三天一次快測

表列處所方面，所有員工均須每三天於進入處所前進行一次快速抗原測試，即使康復者或持有接種疫苗醫學豁免證明書員工亦須要。食環署已更新其「疫苗通行證」專題網頁內的「常見的問題」，供有關負責人、員工和顧客參考。

食環署發言人表示，為減低2019冠狀病毒病傳播及慎防疫情反彈的風險，強烈呼籲社會各界切勿鬆懈，必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例。另外亦已加宣傳並將會繼續嚴厲執法，提醒各界自律及合作，同心抗疫。

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