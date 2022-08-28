高球場︱黃遠輝：縮減發展規模或有助通過環評　梁振英再隔空開火

粉嶺高球場發展議題，近日突然再引起討論。上屆政府任內曾領導「土地大辯論」的環諮會主席黃遠輝於《Now新聞》節目訪問中，表明社會對局部發展粉嶺高球場和不發展郊野公園邊陲地帶已有共識，直指「看不到有理由要重新探討。」又指高球場如果縮減發展規模，可能有助通過環評報告。

不過，一直主張在郊野公園邊陲地帶建屋的全國政協副主席、前特首梁振英隨即在Facebook發炮，一連提出5個問題，反問黃遠輝指既然發展已成共識，為何又要做環評，到今日更提出新建議，縮減發展規模，「黃主席今天違反共識，代表民意嗎？」



黃：除非民意有明顯改變 否則應尊重諮詢結果

粉嶺高球場的環評報告月中在環諮會闖關失敗。黃遠輝表示，政府要再進行7個月生態研究，另外，更要著手調整和審視粉嶺高球場建屋布局，避開原生森林，證明除了可提供1.2萬個單位，同時仍能平衡保育，他直言：「（發展）規模減少，保育上會否更容易，當然是有可能。」

提到近日有高官、政黨重提大欖郊野公園邊陲，發展建屋，曾公開表明反對的黃遠輝強調：「局部發展粉嶺高球場和不發展郊野公園邊陲都是經深入討論後的社會共識。今天我看不到有何理由可以重新探討打開這個話題，除非今天再進行同樣的諮詢（土地大辯論），甚至更多的諮詢。」他指，除非民意隨時間有明顯改變，否則各界人士都須尊重。

CY提五大質疑：這是環諮會主席應有的態度嗎？

梁振英其後於社交網發文反問「環評資料大，還是黃主席大？」更一連提出5大質疑，問：「既然『有共識發展粉嶺高球場』，為什麼現在還要再做環評，又拖大半年？當年為何未做環評，就指定要發展粉嶺高球場及否定用大欖郊野公園邊陲興建居屋和非營利的老人院？」

梁振英更反問黃遠輝指，既然發展計劃和內容已成共識，「為什麼黃主席今天違反『共識』，建議在粉嶺高球場『縮減發展規模』？」追問黃遠輝是否代表環諮會、環諮會委員是否同意、黃遠輝是否代表民意等問題。

最後梁振英更指，既然環諮會已經向政府要求提供更多資料，政府亦已同意提供這些資料，「黃遠輝未見明年4月的資料，今日卻公開建議粉嶺高球場的『發展布局須再調整』」，他反問：「這是環諮會主席應有的態度嗎？」，更在文末標籤「未卜先知」一詞。