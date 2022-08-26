粉嶺高球場︱高球總會：香港一貫重視共融 信官民有智慧找平衡點
撰文：文睿
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粉嶺高球場建屋爭議重燃，香港高爾夫球總會會長謝思訓表示，香港一直十分重視共融精神，認為各界人士都會為政府提供寶貴意見，包括高球場持份者及公屋界別等：「相信政府和市民有足夠智慧，可權衡社會、體育、經濟及環境等因素後，找到兩者發展的平衡點。」
謝思訓承認，香港正面對緊張的房屋供應問題，但認為政府須同時思考如何推廣運動發展、及吸引年輕人參與，建立香港作為國際城市的品牌。
謝思訓今日（26日）出席活動後，被問到行會成員湯家驊昨日批評，發展高球場等同將海外專業人才向外推。他認同，香港高球場數目遠少於競爭對手新加坡，令不少國際人才認為香港吸引力較差，強調高球總會將以推廣高球活動、體壇發展及旅遊發展為本，就粉嶺高球場發展一事向城規會表達意見。
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