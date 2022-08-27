粉嶺高球場︱環評遭暫緩決定　謝展寰稱研究壓縮程序：非犧牲環境

環境諮詢委員會經兩次馬拉松式會議後，「暫緩決定」粉嶺高球場建屋的環評報告，要求土木工程拓展署提交補充資料，預料最快明年4月才再審議。環境及生態局局長謝展寰今日（27日）表示，政府會檢討環評程序，透過簡化和標準化做法，壓縮環評時間，同時檢視目前保育調查是否足夠，確保環評報告「唔好做漏」，提高環評報告的質量，強調並非為建屋而犧牲環境生態。



改劃北都會保護區 釋外圍土地作發展

謝展寰在電台節目指出，留意到有環諮會成員認為政府的生態調查未夠詳盡，承認政府資料有不足，但討論中沒有委員表明否決報告，相信透過檢討環評機制，將來可改善情況。

他稱，過往保育主要靠圈出保育區，很多地方無法發展，結果被荒廢，無法達至保育物種、豐富生物多樣性的目的，形容是「被動式保育」。他指，未來當局會採取積極保育的方向，例如修復遭破壞的濕地，改劃為觀賞地點等。

他說，專家認為若有大面積濕地，對物種吸引力大大提升，漁農署正聘請專家研究在北部都會區規劃大型濕地保護區，最終保護區邊界或有所調整，外圍地區未必納入保護區範圍，可用作發展。他強調，由於當局將會修補濕地，最終濕地面積不會減少，甚至會增加，但保護區所佔面積會減少。

膠袋徵費要令人「唔忿氣」 $1為起點較好

政府擬提高膠袋徵費至1元，有議員則建議增至2元。謝展寰說，5毫膠袋徵費實行多年，不少市民已習慣，認為一定要增加徵費，要令到市民「唔忿氣」，從而減少使用膠袋。他指出，政府對提高膠袋徵費至1元或2元沒有太大意見，但按照目前社會氣氛，相信以1元為起點比較好，實際加幅由立法會議員決定。

謝展寰提到，政府計劃今年內提交法例，首階段禁止使用發泡膠飯盒，其後擴展至有代替品的塑膠用品，例如膠餐具等，希望明年可通過法例。