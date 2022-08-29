疫情｜私院被指未盡責收症　陳凱欣倡必要時直接徵用病床

香港疫情近日嚴峻，私家醫院騰出病床接收公院病人，惟醫務衞生局局長盧寵茂、特首李家超先後批評私院收病人不力。立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣今早（29日）在港台節目上指出，現時的情況確實非常不理想，建議更新現有法例條文，在緊急情況之下容許直接徵用部份私院設施。



▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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私院收病人標準不一 公院須花額外人手核對

陳凱欣指，局長開腔後私院收病人情況有少許改善，私院提供的364張病床中，公院病人已使用237張，暫時佔用率為65%，惟整體仍是不理想。她質疑為何現時「打仗」期間，公私院之間還要出現這種問題，現時情況不止影響公院的非緊急手術，就連普通科門診都受影響。

此外，陳凱欣指據其了解，私院每間收病人的標準有所不同，有些不收16歲以下病人，有些則不收孕婦，有些則不收需要密集治療的病人，有些連14日內曾接觸新冠患者的都不收，導致公立醫院醫護在百忙之中，還要增加額外的工作量核對每間私院的要求，而由於病人情況可能隨時改變，曾出現臨門一腳拒收的情況。她指，理解到每間醫院的客觀條件或有不同，但認為私院可以多做一步，理順和統一部份的標準。「其實疫情咁嚴重，有時真係唔應該再分公立同私營。」

陳凱欣在報章訪問中提到，如私院接收病人情況持續不理想，政府往後可以將私院的抗疫表現納入日後續牌條款中，並在《私營醫療機構條例》引入條文，在緊急情况下徵用若干比例的私院病床。她在節目上進一步解釋，如果情況到了十分極端的地步，政府呼籲後仍然成效不彰，應該考慮其他的方法，「唔係話得閒無事就去徵用，而係非常緊急嘅情況下用」。

陳凱欣。（資料圖片）

指防疫措施須針對性 市民已習慣復常

她指今年初疫情危急時，本港也有向內地借調醫護幫忙，但只是臨時措施，絕非「中門大開」隨意徵用，政府和私家醫院亦要盡量「有傾有講」；發牌方面，現時相關法例條款亦有提及一些私院如犯嚴重錯失的情況，認為如果在緊急情況下，私院明明有能力提供協助，但仍然不合作，這可以列入未來的發牌考慮因素之一。

被問到昨日新增確診個案升破9,000宗，是否有收緊社交距離的需要，陳凱欣表示防疫措施一定要針對性，因為市民已經習慣了生活復常，「各行業都承受唔到再走入一次黑暗時期」，理應針對性防範高危人士，如無打齊針者等。