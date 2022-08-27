李家超批私院龜速接收公院病人　強調配合抗疫：都係用緊政府資源

行政長官李家超今（27日）出席第二次施政報告諮詢會後接受記者提問，指私營醫院「都係用緊政府資源」，應盡量配合公營醫院接收病人。他亦指政府官員確診數字上升，正正表示傳播鏈嚴重，將實施赴宴會人士快測、院舍員工加密快測等多項措施加強抗疫。



李家超出席8月27日施政報告地區諮詢會後見記者。（夏家朗攝）

警惕醫療體系負荷能力 程序問題要盡快處理

李家超表示，確診數字上升應警惕醫療體系負荷能力，強調私營醫療體系在抗疫間亦有角色，指：「醫療體系都係用緊我哋政府嘅資源，包括土地資源、人才資源、物資資源。」他認為私營體系醫院在幫助公營醫院接收病人方面「可以更積極」，如果要有任何事情需要克服，包括行政、程序方面亦應盡快處理，「如果omicron以海嘯嘅速度襲擊我哋，而我哋公營醫院係龜速將病床轉介到私營醫院，社會係唔能夠接受，我亦唔能夠接受。」並相信整體醫療系統對於抗疫方面會盡職盡責、盡快解決銜接問題。

他亦指政府官員確診有上升趨勢，正正反映社區傳播鏈嚴重，希望官員在日常崗位做好防疫工作，指現時不同部門都有要求員工每日快測。

確診數字徘徊八千 高風險人士更嚴峻

提到抗疫措施，李家超指近期確診數字徘徊在7,000至8,000宗，而高風險人士所面對的風險更為嚴峻，包括「一老一幼」。為此，他表示將實施出席宴會人士出示快測丶院舍員工以及醫院員工需要出示快測等措施。

加強執法打擊違反防疫措施 確保數字可控

另外，他亦指政府將加強執法，管控不同級別人士，包括對違反「紅黃碼」規管或者違反圍封強檢規則等人士，實施發檢測令丶檢控或者發告票等。李家超希望整個社會提高警覺，大家配合政府防疫措施，確保數字可控，減低染疫風險，又說如果大家合作令數字下降，就不需要增加防疫措施。