疫情｜高拔陞稱轉介私院成功率僅3成　聯會：很多個案是公院取消

香港疫情近日重刷新高，私家醫院有騰出病床接收公院病人，但醫務衞生局局長盧寵茂日前指整體私院病床使用量未如預期。醫管局行政總裁高拔陞今（26日）表示，公院轉介100多名病人，真正成功到私院只有20至30多名，承認情況可再理想一些，並指私院考慮接收所須時間較長，病人惡化及家屬不願意情況僅佔一成。



香港私家醫院聯會主席何兆煒則稱，公院轉私人病人成功率有約四成，但透露有私院稱失敗個案中有45%是公院取消無來，僅10%是私院覺得不適合接收，認為每間醫院需設總負責人，了解轉院病人情況，減少失敗個案。



轉介百多人最多僅30人成功轉院 高拔陞認為可提升

高拔陞今早接受電台節目訪問時承認，公院病人轉私院的情況可再理想一些，並強調公院住院壓力較大，急切希望用私院病床。他指出，據手上數據，公院轉介100多名病人，真正轉至私院只有20至30多個，即只有四分之一或三分之一左右；亦曾有日子轉介100多名病人，私院初步指只能收到一半，實際去到又再減三分之二或一半。

高拔陞指私院考慮是否接收時間長 家屬不願意只佔一兩成

他指因私院考慮是否接收的時間較長，惟病人流轉較快，難等一兩日再回覆，運送安排又有轉變，強調病人惡化、家屬不願意情況只佔一兩成左右，有幾間私院已收至八九成，故認為轉介上問題應該唔大。

兩間私院至昨黃昏公院轉介率為0

他又稱，截至昨日黃昏香港港安醫院—司徒拔道以及明德國際醫院，經公院轉介的病床使用率仍然是0%，已積極了解院方是否有困難，並強調明白雙方已努力。他稱明白私院可能考慮到病人年紀大、需要高強度照顧及多慢性病等，而過去亦有病人擔心私院收費，醫管局亦主動積極聯絡私家醫院了解其困難，近日轉介流程越來越去，情況亦明顯增加及改善。

高拔陞預告公院手術服務或再減一成

至於現時公院壓力方面，高拔陞指因變種病毒株BA.5佔率一直增加，更多病人需要入院，現時雖已減預約及非緊急服務，例如手術服務、通波仔及門診等，部份聯網手術服務已減三成。他預告會隨疫情再嚴峻，減少非緊急服務情況會增加，例如可能手術服務要再減一成，去到四五成左右，強調不希望發生該狀況，故善用私院病床十分重要。

私院聯會何兆煒稱轉院率低因素多 倡每院設總負責人減失敗率

何兆煒今早亦在電台節目中表示，公院轉私院病人大約只有四成成功率，其餘六成不成功，不少為應承後無來，包括病人或家屬不願意、通知問題、運送困難等各方面問題都有，同意醫管局指需要理順過程。

他指指香港港安醫院—荃灣有45%答應接收的病人，最終因公院取消已無來，包括可能有些病人要轉療程、或即將出院等，只有10%為私院覺得不適合接收，例如病人失智、病房吵鬧緊要，按私院規定需要求家屬24小時陪同並入住單人房，相信各私院情況差不多。

有私院規模細、位置遠 病人不願前往

何又說，部份私院規模較小、位置較遠，例如明德國際醫院位於山頂，未必有病人願意去；亦有私院則因無職業治療師未能接收病人。他以其任行政總監的聖保祿醫院為例，指曾有病人本身在東區醫院留醫，其後被轉往東華東院，之後再被安排轉聖保祿醫院，病人感不情願；亦有病人轉入私院兩日後可能又要到醫管局某個地方做某些檢驗，病人因此有所微言。

他續稱，早前政府文件提及的私院接收病人數字或有所滯後，例如據其所知被指無收病人的明德國際醫院其實答應了接收4名病人，最終有2名病人無去。他認為，公院應設一個總負責人處理轉院，減少失敗率。至於盧寵茂指星期六日不能接收病人事宜，何解釋，星期日及公眾假期雙方人手較少，故逢周日轉介數字會較少，但有需要時亦會做。

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