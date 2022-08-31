梁振英：「一帶一路」促人文交流　無懼「賣豬仔」將往柬埔寨公幹

第七屆「一帶一路高峰論壇」今早（31日）正式開幕，國務院副總理韓正在致辭時表示，希望香港可加強與各地人文交流。全國政協副主席梁振英今在Facebook發文，指香港自身有很多優勢，包括語言、文化和制度優勢，他於4年前所成立的「共享基金會」，便能體現「一帶一路」的精神。



另外，梁振英在文中透露，未來一個月將會去老撾視察在當地啟動的全國性白內障手術；去柬埔寨為波羅勉省續簽合作備忘錄；以及去非洲西部兩個國家，實地考察在當地提供白內障致盲消除行動的可行性。不過，東南亞「賣豬仔」騙案使港人人心惶惶，有網民對梁振英公幹行程感到擔心：「梁生，柬埔寨要萬分小心注意安全。」



梁振英今日（31日）在Facebook透露，未來一個月將到老撾、柬埔寨等地公幹。（資料圖片/鄭子峰攝）

梁振英表示：「香港民間慈善團體有百多年歷史，形成贈醫安老辦學的龐大力量，也形成了民間捐獻的優良風氣，還有經過長時間建立的優秀人才庫。」他認為本港擁有一定程度的優勢。

為推動「一帶一路」發展，梁振英表示基金會現正為「一帶一路」沿線發展中國家，提供免費的白內障手術，期望使受援國別或該國的一個行政區全面消除白內障致盲現象。