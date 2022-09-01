躍動港島南︱繼海鮮舫沉沒　石澳水運中心流標　陳家珮批商業主導

上屆政府提出「躍動港島南」，原本計劃活化的「珍寶海鮮舫」沉入大海，在石澳石礦場發展水上運動中心亦告觸礁，政府近日宣布項目流標，將重新考慮該地皮未來的路向。體育專員楊德強解釋，項目原本擬引入新元素，以公私合營、自負盈虧方式營運， 不過招標結果未如理想，所以暫緩。

滑浪風帆運動員陳晞文坦言失望，指本地滑浪風帆運動員現時主要租用赤柱場地練習，但空間及地理位置都未如理想，不利運動員發揮。新民黨立法會議員陳家珮則表示，對於最後「流標」不感意外，認為政府對標書要求嚴謹，質疑「條件咁辣，仲要同你（政府）攤分（收益）？」



「風之女」失望 楊德強：原擬自負盈虧

陳晞文表示，石澳為極佳的訓練場地，運動員得悉政府取消招標後，都感到失望。她指現在租用的場地，運動員沒專屬更衣室、飯堂及休息室，要與其他使用者共用設施，「甚至休息都只係大家瞓係gym room（健身室）地下」，加上由赤柱場地出發至訓練海域需時20至30分鐘；而石澳只需5-10分鐘，將會繼續爭取落成方案。

陳家珮則對「流標」不感意外：「可以預視到，政府將招標當商業項目去做，有好多『好辣』嘅要求。」她解釋石澳用地共35公頃，當中有11公頃為水域，其餘土地只有5.5公頃平地，大量土地未被規劃，涉及不同條例規限：「營運機構需要做好多嘢，政府甚至要求招標者諗埋水上交通，有幾多財團會肯參與？」她直斥：「推廣運動係全香港嘅事嚟㗎嘛？唔係營運者單一嘅責任！」

陳家珮建議，政府可參與更多前期準備工夫，例如規劃和設計，再找對營運體育中心有豐富經驗的團隊負責。她期望政府可盡快就石澳水上運動中心開會，交代未來方向和路線圖。