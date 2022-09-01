逆向隔離｜北上人士注意！「逆隔離」預計有多少名額？閉環方式？
撰文：鄭寶生
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香港與內地久未達成免檢疫通關，特首李家超今日（9月1日）與廣東領導會面，提出「逆向隔離」建議，獲粵、深兩地支持，並設立專班商議細節。「逆向隔離」是甚麼？在哪裡進行？預計可提供多少名額？本文會為你一一講解。
1.「逆向隔離」是甚麼？
答：現時從香港到內地人士需要「7+3」隔離，即先在內地指定檢疫酒店隔離7天，再加3天居家健康監測。「逆向隔離」是指赴內地人士先在香港的隔離設施接受檢疫，完成後以專車直送深圳，以閉環方式進入內地。
2.為何有此安排？
答：內地檢疫酒店名額經常爆滿，現時北上內地檢疫的「健康驛站」名額，每日只有2,000個，但多達1.6萬人爭奪，明顯供不應求。港府提出讓北上者先在香港的隔離設施進行檢疫，令更多有需要市民可返回內地。
3.討論進度如何？
答：兩地設立專班商議細節，港方由政務司司長陳國基率領，將與內地相關部門接洽，保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂參與，討論內容包括檢測標準、閉環方式等，需要時間尋求共識，報批後實施。
4.「逆向隔離」在哪裡進行？
答：初步首選河套區。議員陳恒鑌估計，河套區有近千個床位，扣除預留給工作人員的床位，估計第一期「逆隔離」名額可有800至1,000個。
5.是否代表放棄免檢疫通關？
答：李家超表示，現時香港疫情升溫，「逆隔離」能同時滿足內地防疫和港人北上的需求，又指會尋求所有可行方法。