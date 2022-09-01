逆隔離｜放棄免檢疫通關？李家超稱屬兩全　保老幼換最大程度復常

特首李家超今日（1日）聯同政務司司長陳國基召開記招，宣布與內地達成共識，將商討落實「逆隔離」框架細節，即內地對入境人士「7+3」的隔離要求，有望提早在離境前於河套區進行。李家超否認「逆隔離」安排是放棄與內地全面通關，但現時香港疫情升溫，「逆隔離」能同時滿足內地防疫和港人北上的需求。

李家超表示，現屆政府的抗疫策略清晰，須推高老幼高風險群體的接種率，「避免輕症變重症，重症變死亡」，保障醫療體系有能力應付疫情、同時提供到恒常服務，換取恢復社會活動的最大空間、以及與國際最大程度接軌。



「逆隔離」可減少內地酒店負擔

內地對入境人士的「7+3」檢疫要求，即七天指定酒店隔離及三天家居檢疫，李家超強調，在香港境內完成「逆隔離」，會視為滿足內地的檢疫要求。他指，推出措施有兩個原因，其一，減少對內地酒店造成負擔、善用香港境內設施；其二，確保提供有系統的可行方法，平衡兩地檢疫要求，同時滿足北上港人需求。

至於「逆隔離」是否意味，香港放棄與內地全面免檢通關？李家超說，目前香港疫情升溫，每天確診人數達至8,000至10,000，為了不造成對兩地社會的威脅，會尋求所有可行方法。

保老幼及醫療 換最大程度接軌國際

疫情持續逾兩年半，由動態清零到「復常」，李家超回應抗疫的終極路線時，強調現屆政府的疫情策略好清晰，以兩大原則為基礎，一是以保護老幼高風險人士為目標，「避免輕症變重症，重症變死亡」，藉此保障醫療體系有能力應付疫情、並提供恒常服務，就可換取恢復社會活動的最大空間，以及與國際最大接軌。

李家超說，確診個案並非冰冷數字，而是生命，強調有數據證明疫苗對兒童防重症的好處，強調要推高疫苗接種率，令整體社會有充足的保護，換取最大空間、以最大程度放寬防疫限制。至於長遠開放路線，是否要待中共二十大後才有眉目，李家超未有回應。