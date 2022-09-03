曾志豪撰文質疑何俊仁保釋是否政治默契　劉慧卿斥居心何在

前支聯會副主席、民主黨前主席何俊仁被控煽動顛覆國家政權罪，8月22日獲准以110萬元保釋外出。



前電台主持曾志豪其後在報章撰文，質疑何俊仁獲准保釋，而又未見左派大規模反對，「這是否證明，保釋成功與否不在法庭，而在政治上是否已有共識默契？」



民主黨前主席劉慧卿今日（3日）發文，批評「此人居心何在」，「為何要散佈會令人『陷於不義』的陰謀論」。



曾志豪在8月26日於《明報》發表評論，指涉及《香港國安法》的案件甚少可以保釋，而何俊仁獲准保釋的標準如何。文章指，何俊仁第一次申請保釋被駁回，而左派人士亦窮追猛打，但今次保釋成功，「未見左派大規模反對」，「這是否證明，保釋成功與否不在法庭，而在政治上是否已有共識默契？」

▼8月22日 支聯會前副主席何俊仁獲準保釋▼



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劉慧卿：文章令何俊仁感到很不舒服

劉慧卿今日在Facebook表示，提到「一名已離開香港的曾姓前電視及電台主持」寫的文章，「好像他（何俊仁）的成功取保候審背後充滿了『不可告人的交易』，令他感到很不舒服。」劉慧卿斥「此人居心何在」，對一位長期關心香港以至中國內地民主和人權，並為此而失去自由的長者，為何要散佈會令人「陷於不義」的陰謀論。

劉慧卿補充說，確實有不少朋友視何俊仁保釋成功，以及前支聯會副主席鄒幸彤87A的上訴成功而取消報道限制，評估為是否北京對港稍為鬆動的「訊號」，期望其他被檢控者也因此受益。她認為此看法或過於樂觀，「但與那句充滿惡意（至少是站在道德高地）的『政治上已有共識默契』相比，不可同日而語。」