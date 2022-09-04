鄧炳強：國旗等同國家尊嚴和歷史　青少年有責任實現國家富強

教育局近年強調學校的國民教育及國安教育，又鼓勵中、小學成立升旗隊。「希望種子」與「香港青少年軍總會」今日（4日）合作首辦「香港青少年升國旗儀式比賽」，保安局局長鄧炳強致辭期間指出，國旗代表國家尊嚴、主權和歷史，升旗儀式是國民教育中的重要一環。

「希望種子」主席暨香港青少年升國旗儀式比賽籌委會主席何永強則表示，將於下月開辦首間「國民教育學院」。



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首間國民教育學院下月開辦

是次比賽是本港首個升國旗儀式比賽，分為大專院校組、小學組及中學組，共有30間學校參與是次比賽，評分準則包括：1. 服飾儀容、2. 進退場隊列、3. 準備動作、4. 升旗動作、5. 整體合作。各組別除設立冠、亞、季獎項外，更另設「最佳儀容隊伍」及「最佳擎旗手」獎項。

鄧炳強致辭時表示，國旗隊可讓青少年學習自強不息的精神、如何使用國旗、禮儀，同時培養歸屬感和自豪感。他指香港青少年在實現國家富強上，有不可推卸的責任，寄語他們要把握國家「十四五」規劃的機遇、擁抱大灣區。

何永強表示，「有國才有家，國好才家好」，指青少年對內地疏離感愈來愈強，主辦單位自4月起開始籌辦比賽，期望透過比賽解決青年人的思想問題。他又透露，「希望種子」將於下月底在油麻地開辦首間「國民教育學院」，主要針對中學生，以有趣生動方式傳遞中華文化教育，不過收生人數和營業模式仍然待定。